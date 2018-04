Cluzona op de drempel van KNVB-bekertoernooi: 'We willen heel graag geschiedenis schrijven'

districtsbekerNa de vrije zondag kan het vizier bij Cluzona op het duel in de kwartfinale van de districtsbeker. Dinsdagavond ontvangt de ploeg uit Wouw hoofdklasser Vlissingen. Inzet: een plaats in de halve finale én een ticket voor het KNVB-bekertoernooi.

Aanvankelijk leek het erop dat Cluzona één dag minder rust had dan tegenstander Vlissingen. De hoofdklasser speelde namelijk zaterdagavond, Cluzona zou zondag aantreden. Dat liep even anders. Omdat er geen scheidsrechter beschikbaar was, werd het duel tegen Sarto afgelast. ,,Vermoeidheid mag geen excuus meer zijn", lacht trainer John Taks. ,,Dat is wel fijn, al moet ik zeggen dat de sfeer zo goed is dat we dat op de koop toe hadden genomen."

De tweedeklasser leeft ontspannen toe naar de bekerwedstrijd van dinsdag. ,,Het is voor ons absoluut een extraatje. Je weet namelijk dat je speelt tegen een ploeg die hoger speelt. Aan de andere kant: we kennen onze krachten en zijn vol vertrouwen. We spelen zonder druk en zijn zeker niet kansloos."

Cluzona ontvangt Vlissingen niet op het hoofdveld, maar op het B-veld. ,,We hebben geen verlichting op het hoofdveld, dus wijken weer uit naar veld B", aldus Taks over de verplaatsing van het duel naar het trainingsveld achter de kantine. Op dat veld versloeg Cluzona in de vorige ronde ook hoofdklasser IFC. ,,Met dat duel in ons achterhoofd moeten we ook deze wedstrijd ingaan", vindt Taks.

Hij realiseert zich dat het om een bijzondere wedstrijd gaat. De winnaar van het duel plaatst zich voor de KNVB-beker. ,,Dat we geschiedenis kunnen schrijven, is absoluut iets bijzonders. Dat willen we heel graag. Een halve finale is iets speciaals, maar vooral ook die plaats in de KNVB-beker. Daar is iedereen op gebrand."

De andere kwartfinales zijn WNC - Marvilde (maandag, 14.30), Sliedrecht - Goes (dinsdag, 20.00) en Uno Animo - Madese Boys (donderdag, 20.00).