Cluzona met ‘frommelgoal’ langs Roosendaal, Kruisland mist geluk tegen JEKA

Sarto - Madese Boys 1-1 (0-1). 0-1 Kevin de Bok, 1-1 Dick Tammer (pen.). “De keeper van Sarto hield zijn team lang op de been. Onze keeper, Werner Verhoeven, stopte een penalty die vervolgens opnieuw genomen moest worden. Hij stond blijkbaar niet op de lijn. De nieuwe poging ging er wel in waardoor dit gelijkspel teleurstellend is”, baalde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

Het schortte bij Kruisland vooral in de aanval, vond trainer Bram Plomp. “We kregen zeker een kans of vijf, zes, maar de bal wilde er niet in. We misten net dat tikkeltje geluk vandaag, positief is dat we niets weggaven.”