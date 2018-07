Cluzona maakt publiek warm voor historisch duel in KNVB-beker

Het zal voor nog meer steun moeten zorgen. Over belangstelling heeft de Wouwse tweedeklasser doorgaans niet te klagen. In de thuiswedstrijden tegen hoofdklassers IFC en Vlissingen was het een drukte van jewelste op eigen sportpark, voor de halve finale in en tegen Goes had de ploeg drie supportersbussen geregeld waardoor er in Zeeland meer uit- dan thuissupporters waren.