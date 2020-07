Cluzona krijgt Sparta Nijkerk op bezoek, Dongen naar Ermelo

Cluzona plaatste zich voor het bekertoernooi door afgelopen seizoen de kwartfinale van de districtsbeker te bereiken. Normaal gesproken mogen alleen de halvefinalisten aan de KNVB Beker meedoen, maar omdat het coronavirus een einde maakte aan het amateurvoetbalseizoen besliste de bond deze keer anders . Sparta Nijkerk, derdedivisionist, was vorig seizoen nog een taaie opponent voor NAC in de tweede ronde van het bekertoernooi. Mochten de Wouwenaren stunten door de eerste ronde te overleven, wacht nog een mooi potje: tweededivisionist Rijnsburgse Boys in eigen huis.

Voor Cluzona kan de eerste kwalificatieronde tegelijkertijd de laatste horde voor de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker betekenen. Mochten twee van de vijf Nederlandse deelnemers de groepsfase van Europees voetbal niet bereiken, stromen die bvo’s alsnog in in de eerste ronde van het Nederlandse bekertoernooi. Cluzona (als het van Sparta Nijkerk weet te winnen) en Rijnsburgse Boys zijn in dat scenario ‘vrijgeloot’ en stromen zo door naar de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker.

Dongen

Dongen was als derdedivisionist automatisch geplaatst voor een plekje in Q1. Vorig seizoen won de ploeg van trainer Osman Erbas in de eerste ronde uit bij Drachtster Boys, maar moest het daarna haar meerdere erkennen in Excelsior’31. Deze keer blijven de Dongenaren in ronde één wat dichterbij huis dan Drachten. Wint Dongen in Ermelo bij DVSS’33 (tevens derdedivisionist), dan kan het een van deze tegenstanders treffen: Hoogeveen of DOVO. De Kanaries zouden dan wederom uit spelen.