Cluzona klopt Kruisland en gaat aan kop, MOC'17 verliest

Zundert-MOC'17 1-0 (0-0) 1-0 Gaynio Aarts.

"Een heel dik verdiende overwinning," vond Zundert-trainer Ger Musters. "Het was eenrichtingsverkeer. MOC '17 had geen enkele kans en wij hebben het hele duel gedomineerd. Het enige kritiekpunt is dat we er niet veel meer gemaakt hebben. Maar bovenal ben ik zeer tevreden over ons spel."

Unitas '30-SCO 3-1 (1-0) 1-0 Matthijs Broos, 2-0 Maikel Ubbink, 2-1 Tarik Zaryouh, 3-1 Roman Witting.

SCO-trainer Dion Schuurmans was eerlijk. "In de eerste helft hebben we niet genoeg gebracht," waren zijn woorden. "In de tweede helft was het wat beter, maar eigenlijk kwam de 2-1 te laat. Al bij al was het vandaag te weinig."

Sarto-Rijen 1-0 (1-0) 1-0 Tim Dominicus.

"Zuur," was het oordeel van Rijen-trainer Max Raeven. "We hebben hun in de eerste helft in het zadel geholpen. De tweede helft waren we dominant en was een gelijkspel verdiend geweest. Sarto verdedigde goed en het zat vandaag gewoon niet mee."

Zeelandia Middelburg-Madese Boys 0-1 (0-1) 0-1 Bjorn de Bruijn.

Mark Klippel, trainer van Madese Boys was opgetogen, maar tegelijkertijd realistisch. "De sleutel lag in het eerste kwartier na rust, toen we overleefden. Daarna hadden we in de counter de 0-2 kunnen maken. Maar verdiend? Ach, misschien was een gelijkspel rechtvaardiger geweest."

Kruisland - Cluzona 1-4 (0-2) 0-1 Ruben Maas, 0-2 Ricardo Mannie (e.d.), 1-2 Marouane Hamdouna, 1-3 en 1-4 Wesley Smits.

,,Het is elke week hetzelfde", stelde Kruisland-trainer Natalino Storelli. ,,We spelen erg aanvallend en mooi voetbal maar vergeten daarbij dat de ruimtes die ontstaan keihard worden afgestraft. De tweede klasse vraagt nu éénmaal vechtvoetbal, voorlopig telt het mooie voetbal daarom even niet, hard werken moet de basis zijn."