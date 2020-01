Cluzona kinderlijk eenvoudig langs Prinsenland, ook Gastel en Halsteren bekeren door

ASWH 2 - Gastel 0-2 (0-2) 0-1 Robin Dieriks, 0-2 Harm Lambregts (pen.).

Gastel-trainer Johan van Batenburg was na afloop door het dolle heen: ,,We wisten van tevoren niet goed wat we konden verwachten. Het tweede elftal van tweededivisionist ASWH kent enkele sterke spelers en hebben eerder al Kogelvangers en tweedeklasser Serooskerke uitgeschakeld. De faciliteiten zijn hier ook grandioos, precies zoals je bij een club van dit niveau verwacht.”

Desondanks kwam derdeklasser Gastel al vroeg op voorsprong. ,,Na vijftig seconden heb ik me laten vertellen”, vervolgt Van Batenburg. ,,Mijn doelman Coert Doomen trapt de bal ver uit tot bij Robin Dieriks. Die houdt zijn tegenstander keurig van de bal af en kapt hem vervolgens uit. Oog-in-oog met de doelman van ASWH 2 schiet hij vervolgens binnen. Een droomstart.”

Volledig scherm De beker leeft in Gastel. Vorig seizoen speelde Gastel tegen toenmalig tweedeklasser Hoeven in de tweede ronde van de districtsbeker. Nu staat de ploeg van Johan van Batenburg (uiterst rechts) in de achtste finale. (archieffoto) © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Nog voor rust verdubbelt Gastel de marge in Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Spits Sjoerd van den Eijnden werd in de zestien onderuitgehaald en kreeg een strafschop”, zag Van Batenburg. ,,Harm Lambregts ging achter de bal staan en schoot de bal in de winkelhaak: 0-2. Even daarvoor hadden we al een grote kans gehad op de tweede treffer.”

Even na rust lijkt de ploeg dicht bij de 0-3 via Sven Vermeule. ,,Daarna heeft ASWH 2 wat kansen gekregen, maar verdedigend stond het ijzersterk bij ons. Het collectief was, net als voor de winterstop, niet te verslaan. De beker leeft enorm bij ons, de supporters zijn ons massaal achterna gereisd. Nog maar twee overwinningen en we staan in de KNVB beker, wie had dat ooit durven dromen? Ik gun onze supporters een mooie thuiswedstrijd in de volgende ronde, dan hadden ze al een mooie verrassing in petto hoorde ik. Voor ons is het wel nu zaak om met beide benen op de grond te blijven. Zondag wacht MOC’17, dan moeten we er weer staan.”

Halsteren zat. - ZSC’62 4-1 (0-0) 1-0 Peter Geense, 2-0 Roy van Gils, 2-1 Mike de Voogd, 3-1 Thom Luijks, 4-1 Mike de Nijs.

Het zaterdagelftal van Halsteren moest volgens trainer Remco van Haaren weer even wennen. ,,In de eerste helft was het te traag vanuit onze kant, maar hebben we tegelijkertijd niets weggegeven. We wisten op voorhand al dat ZSC’62 hier niet kwam om te voetballen, we konden ons eigen spel spelen. Pas na rust konden we dit omzetten in doelpunten. Een afstandsschot van ZSC’62 viel nog binnenkant paal binnen, maar verder kwamen ze niet. De 4-1 was een terechte afspiegeling”, vertelt Van Haaren.

,,We hebben een kwalitatief sterke groep. De beker zie ik altijd als een leuke toevoeging waarin we ons kunnen meten met sterkere tegenstanders. We zijn benieuwd, laat de volgende tegenstander maar komen”, aldus een strijdvaardige Van Haaren.

Prinsenland - Cluzona 0-5 (0-3) 0-1 Jeroen Hack, 0-2 Tom Sanen, 0-3 Sam Snoeijs, 0-4 Aaron Dekkers, 0-5 Christiaan Willemse.

Vijf verschillende doelpuntenmakers zorgden ervoor dat Cluzona zaterdagmiddag zorgeloos doorging in de beker ten koste van derdeklasser Prinsenland. Na één minuut kwam de ploeg van trainer Marcel van der Sloot op voorsprong nadat Jeroen Hack vanuit een hoekschop de bal richting de ongedekte tweede paal in het net schoot. Tom Sanen rondde na een kwartier af nadat ploeggenoot Aaron Dekkers over de bal schopte. Nog voor rust gooide Sam Snoeijs de wedstrijd definitief op slot, voor zover dat nog niet het geval was. De centrumverdediger kopte tegendraads binnen.

Na rust was het wederom eenrichtingsverkeer in Dinteloord. Met doelpunten van Aaron Dekkers en invaller Christiaan Willemse hield Cluzona het slechts bij 0-5 tijdens de relatief drukbezochte wedstrijd. De enige van Prinsenland die (mogelijk) met plezier terugkijkt op het duel is Maikel den Ouden. De oud-spits van Cluzona, tegenwoordig voornamelijk spelend in een lager elftal, mocht een kwartier voor tijd (bij een 0-4-tussenstand, red.) invallen.

De pas 16-jarige Lukas Dingemanse mocht weer eens invallen bij het eerste elftal van Cluzona. ,,Ik vind het echt leuk dat ik de kans krijg van Marcel van der Sloot. Ik probeer mezelf zo veel mogelijk te bewijzen. Dan is het leuk dat je mee mag doen en goed in de groep wordt opgenomen”, aldus Dingemanse.