Cluzona is de koppositie kwijt na 'bizar eerste kwartier' tegen Beek Vooruit

zondag 2eKoploper Cluzona liet zich op het veld van Beek Vooruit met name in het eerste kwartier in de luren leggen, 4-1. Sarto is de nieuwe leider, gevolgd op één punt door de ploeg uit Wouw en Zundert. MOC'17 en Kruisland verloren opnieuw, terwijl Unitas'30 een puntje pakte.

Beek Vooruit - Cluzona 4-1 (3-1) 1-0 Loek Schalk, 2-0 en 3-0 Boye Snoek, 3-1 Toon de Bruijn, 4-1 Snoek.

"Een onbeschrijfelijk eerste kwartier, nadat we zelf de beste kans kregen," keek Cluzona-trainer John Taks terug op de snelle 3-0 achterstand.

Unitas'30 - Madese Boys 0-0.

Unitas-trainer Kees de Rooij was vooral tevreden met de verdedigende nul. "De eerste keer dat dit lukte dit seizoen. Verder is deze tegenstander gewoon moeilijk te bespelen, stug met veel snelheid voorin. Tevreden daarom met het punt, hoewel we met Ubbink en Bollaart twee keer de lat raakten."

SCO - MOC'17 3-0 (1-0) 1-0 Florian van Wijnen, 2-0 Eigen doelpunt, 3-0 Jorn Jongeling.

"Een gebrek aan scorend vermogen breekt MOC weer op," volgens coach Theo Ducaneaux. "Het was een lekkere open wedstrijd," zei SCO-trainer Dion Schuurmans.

Kruisland - VOAB 1-6 (1-1) 1-0 Tom Schipper, 1-1 Eigen doelpunt, 1-2 Casper van Beers, 1-3 en 1-4 Joran Beerens, 1-5 Van Beers, 1-6 Beerens.

Uitblinker aan bezoekende kant was de doelman die Kruisland enkele keren van een treffer af hield. Na rust was Kruisland niets minder, maar vloog zowat elke poging van de bezoekers tegen de touwen. Een zwaar geflatteerde nederlaag voor de thuisclub derhalve. "Om moedeloos van te worden, maar we blijven strijden," aldus coach Natalino Storelli.

Zeelandia Middelburg-Moerse Boys 0-1 (0-0) 0-1 Pim Goossens.

"We hebben zes of zeven open kansen gehad," zei Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts. "Op basis daarvan is de zege verdiend. Hoogstaand was het allemaal niet."