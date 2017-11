Cluzona in mineur na slotfase, Beek Vooruit speelt MOC'17 van mat

zondag 2eDe eerste periode ging naar Sarto dat uit bij Cluzona in de slotfase een 1-0 achterstand omboog in een 1-2 winst.

MOC '17-Beek Vooruit 0-5 (0-4) 0-1 Loek Schalk, 0-2 Jorn Sweres, 0-3 Loek Schalk, 0-4 Boye Snoek, 0-5 Bas Frijters.

MOC-trainer Theo Ducaneaux had weinig woorden nodig het duel te omschrijven. ,,Niets op af te dingen." De bezoekers scoorden vier keer in een kwartier, een kunststukje dat al eerder tegen Cluzona werd uitgehaald.

Cluzona - Sarto 1-2 (1-0) 1-0 Ruben Maas, 1-1 Gijs Toemen, 1-2 Jean-Hugues Asukaniam

Slechts tien minuten scheidden Cluzona zondag van een historische prijs in de tweede klasse. De slotfase werd de nieuwkomer uiteindelijk fataal. "We hebben eigenlijk het hele duel niets weg gegeven. Vooral voor de rust speelden we erg sterk en gedisciplineerd. Na de terechte 1-0 hadden we het geluk niet aan onze zijde", aldus Cluzona-trainer John Taks.

Al na vier minuten scoorde Daniel Dekker, een treffer die terecht afgekeurd werd omdat hij de doelman in een luchtduel over de eigen doellijn duwde. De verdiende 1-0 viel in de 35ste minuut. Een vrije trap van Ruben Maas draaide precies langs de muur in de korte hoek.

In de 81ste minuut ging het voor het eerst fout. Een hoge voorzet viel voor de voeten van Gijs Toemen die niet twijfelde en binnen schoot: 1-1. De winnende treffer viel in blessurretijd en niet toevallig stonden de aanvallende wissels aan de basis. Ginuwine Abagi controleerde een verre achterbal en legde de bal panklaar voor Jean-Hugues Asukaniam. Het schot van de aanvaller verdween hoog in het dak van het doel waardoor Cluzona in mineur achterbleef.

Madese Boys-Kruisland 3-0 (1-0) 1-0 Dennis Marijnissen, 2-0 en 3-0 Hovsep Manukjan.

"Voetballend was Kruisland voor rust de betere ploeg," was Madese Boys-trainer Mark Klippel eerlijk. "In de tweede helft zijn we naar 2-0 en 3-0 gecounterd." Kruisland-trainer Storelli gaf complimenten aan zijn ploeg. ,,Ik kan niemand iets verwijten, maar we blijven moeite hebben met scoren. Ik blijf erin geloven dat het een keer onze kant op valt."

Volledig scherm SCO-speler Jonathan Yuya-Kiabaka (midden) heeft zich ontworsteld van tegenstanders Dennis Verheijden (links) en Thomas Kerstens (rechts) en komt tot een schot. Yuya-Kiabaka's poging gaat maar net naast. © Johan Wouters

SCO - Zundert 0-0 (0-0).

Op Sportpark De Elskens bleef het 0-0. Van een bloedeloos gelijkspel was echter geen sprake. "Op basis van die kansen in de tweede helft heb je het gevoel dat er meer in had gezeten," zei SCO-coach Dion Schuurmans. Ook Zundert-trainer Ger Musters zag aanknopingspunten. "We hadden voor rust op voorsprong moeten komen, maar in de tweede helft hebben we niet genoeg gebracht."

Rijen-Unitas '30 4-1 (1-0) 1-0 e.d., 2-0 Freek Trommelen, 2-1 Maikel Ubbink, 3-1 Joey Jacobs, 4-1 Trommelen.

Rijen-trainer Max Raeven sprak van een geflatteerde overwinning. ,,Unitas'30 was in de eerste helft de betere. Jammer dat we ze terug lieten komen in de wedstrijd, maar na de 2-1 hebben we het weer goed opgepakt."