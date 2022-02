Cluzona heeft moeite met winst over streep te trekken, TSC wint nipt van Rijen

WSC - Cluzona 1-1 (1-1). 0-1 Tom Blomaard, 1-1 Pepijn Vrinten.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot vond dat zijn ploeg zichzelf tekort had gedaan: ,,We hebben veel moeite de winst over de streep te trekken. Je kunt wel de betere ploeg zijn, maar het gaat er toch echt om wedstrijden winnen. Nu hebben we slechts twee keer gelijkgespeeld in twee duels na opnieuw opgestart te zijn. We dachten vandaag afstand te kunnen nemen van de middenmoot, maar vooralsnog moeten we gewoon de punten bij elkaar sprokkelen. Donderdag wacht daarvoor in de derby tegen Roosendaal een nieuwe kans.”

VOAB - Roosendaal 4-0 (2-0). 1-0 Job van der Weijden, 2-0 Pieter van der Heijden, 3-0 Casper van Beers, 4-0 Stijn van Laarhoven.

,,Verwerken en op naar de volgende. Ze zijn niet voor niets koploper,” stelde Roosendaal-trainer Mark Klippel na het duel. ,,In de eerste helft speelden we niet echt sterk, maar stonden we goed in de organisatie. De twee tegentreffers vielen daarbij eerder wat ongelukkig. In de tweede helft speelden we beter en wilden we met wat wissels toch nog op zoek gaan naar de aansluitingstreffer. Op dat moment viel de 3-0 en was de wedstrijd definitief gespeeld.”

Rijen - TSC 0-1 (0-0). 0-1 Bas Blokdijk.

,,Niet onze beste wedstrijd van het seizoen, al is goed voetballen onder de omstandigheden van vanmiddag zo goed als onmogelijk. Het was daardoor een overwinning die maar moeizaam tot stand kwam,” keek TSC-trainer Ad Looijmans terug. ,,Uiteindelijk mogen we niet mopperen dat we de wedstrijd over de streep trekken, want we hadden een foutje van de Rijense doelman nodig om tot scoren te komen. Bas Blokdijk reageerde attent toen hij een bal loste”.

Veel krachtsverschil was er niet op het kunstgrasveld, waarnaar was uitgeweken omdat het hoofdveld onbespeelbaar was. ,,In de eerste helft was de beste kans voor Rijen, sowieso een erg lastig te bespelen ploeg. We zijn wel de hele wedstrijd op zoek gegaan naar het winnende doelpunt, dus op basis daarvan vind ik dat we verdiend wonnen. Al had het duel even goed op 0-0 kunnen eindigen. Ik ben dus blij met de zege, we kunnen deze punten maar in de pocket hebben,” aldus Looijmans.

RBC - JEKA: afgelast.

De pompen in het stadion konden de overvloedige regenval niet weg krijgen. Daardoor werd het duel afgelast.

Uno Animo - Bavel: afgelast.