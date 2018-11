Cluzona heeft historische periodetitel voor het grijpen: ‘Als we winnen gaat het dak er af‘

Zondag 2EDe naam is inmiddels in iedere uithoek van West-Brabant stevig gevestigd. En dat voor een vereniging die voluit geschreven eigenlijk geen naam heeft. Daar waar Cluzona (Club Zonder Naam) langskomt, daar galmt het bezoek van de tweedeklasser nog weken na. De kantinejuffrouw van het Tilburgse Sarto kan haar borst natmaken, want haar clublokaal kan zondag zomaar decor worden van een historische mijlpaal voor de club uit Wouw.

Aaron Dekkers ziet het sinds afgelopen zomer allemaal met een grote glimlach aan. De talentvolle middenvelder kwam over van RBC. Het contrast met de voormalig eredivisionist is groot. ,,Het verschil is gigantisch. Het voetbal wordt op een tegenovergestelde manier beleefd als bij RBC, ondanks dat ik het er daar ook naar mijn zin had. Hier staat plezier op nummer één, daarna komt presteren. Daar ging het vooral over presteren. Na de wedstrijd was iedereen er gauw vandoor.”

Niet alles is overigens nieuw voor Dekkers. De 18-jarige linkspoot komt tenslotte uit Wouw. ,,Ik speelde tot de C1 al bij Cluzona, voor ik naar RBC vertrok. Voor mij dus vooral veel bekende gezichten toen ik terugkeerde. Jongens als Ruben Maas, Toon Jochems en Nick Lodiers speelden toen al in het eerste elftal. Het was dus niet moeilijk om me hier thuis te voelen. Ik ken hier iedereen en heb het super naar mijn zin.”

Geschiedenis schrijven

Zondag kunnen Dekkers en Cluzona de eerste periodetitel in de tweede klasse grijpen. Een unicum in de historie van de club. Niet eerder kwam voor dat de ploeg van Wouw, die tegenwoordig onder leiding staat van Marcel van der Sloot, op dit niveau zover kwam. Een zege bij Sarto volstaat. Dekkers is ervan op de hoogte. ,,Het moet nu gebeuren. Wij kunnen geschiedenis gaan schrijven.”

Desondanks is Sarto geen sparringspartner waar een walk-over verwacht kan worden. ,,Het wordt gewoon een lastige wedstrijd. Ze zijn vorig seizoen ver boven ons geëindigd. Maar als we als team functioneren, dan moet het lukken. Dan kunnen een aantal jongens hun individuele klasse etaleren en zijn we echt ontzettend goed.”

Dak gaat er af

Mocht het zover komen, dan kunnen de Tilburgers zich opmaken voor een gigantisch feest. ,,We hebben al afgesproken dat, mits het lukt, we het uitbundig gaan vieren. Onze hoofdprioriteit is de titel, maar bij zo'n mijlpaal moet je uitgebreid stil staan. Het dak gaat er af als die periodetitel binnengesleept wordt.” Gezien de reputatie van de Wouwse tweedeklasser, kan tegenstander Sarto alvast een extra schoonmaakbedrijf inhuren om maandagochtend de dampende resten weg te werken.