Cluzona fluitend naar vierde ronde, Klundert verliest weer in beker van Kloetinge

districtsbekerVoor de derde keer dit decennium strandt derdeklasser Klundert in de districtsbeker tegen eersteklasser Kloetinge. Wederom was de Zeeuwse eersteklasser met 0-5 te sterk. Schijf blameerde zich tegen ZSC’62, terwijl Prinsenland, Halsteren zondag en Baronie zondag wél een plaatsje bij de laatste 32 behaalden. Cluzona kende geen enkele moeite met derdeklasser Duiveland: 8-1.

Halsteren zon. - Baronie zat. 5-1 (1-1). 1-0 Tom de Bonte, 1-1 Baronie zat., 2-1 Thomas Marijnissen, 3-1 en 4-1 De Bonte, 5-1 Teun Heijberg.

Halsteren-trainer Erwin de Nijs gaf acht basisspelers rust tegen Baronie. ,,Gek genoeg vond ik dat we voor rust veel beter speelden dan na rust. Het spel was beter, verzorgder. We waren geconcentreerd aan de bal, alleen de mogelijkheden gingen er niet in. De eindstand weerspiegelden de kansenverhoudingen in mijn ogen.”

Baronie-trainer Ricardo van den Bos zag zijn ploeg ruim een uur tegenstand bieden tegen hoofdklasser Halsteren. ,,We wisten op voorhand al dat we niet al te veel de bal zouden krijgen. Halsteren begon in een hoog tempo en kwam na tien minuten al op voorsprong. De eerste keer dat wij over de middellijn kwamen, was het meteen raak. Mooie goal overigens. Ik zag wat kleine frustraties bij Halsteren wat ons minimale mogelijkheden opleverde voor een voorsprong. Na de 3-1 was ons verzet gebroken. Ik kan alleen maar trots zijn op wat mijn jongens in de beker hebben laten zien.

Schijf - ZSC’62 2-3 (2-0). 1-0 Dennis van Nijnatten, 2-0 Sven Gesell, 2-1 Mike de Voogd, 2-2 en 2-3 Nicky van der Velden.

Schijf-trainer Jan Hereijgers sprak van een schandalige tweede helft. ,,Het was voetballend zeer slecht van onze kant. De eerste helft ging het wel oké en pakten we verdiend de voorsprong. Na rust viel het volledig weg.”

Alblasserdam - Prinsenland 0-0, Prinsenland wint na strafschoppen (1-4).

Jamie Lazeroms ontpopte zich bij Prinsenland tot de held van de penaltyserie. De doelman keerde drie strafschoppen. ,,Heel leuk voor hem”, vond Prinsenland-trainer Natalino Storelli. ,,De hele wedstrijd waren we de betere ploeg, voor rust hadden we het al moeten beslissen.”

Klundert - Kloetinge 0-5 (0-4). 0-1 Huib van Hecke, 0-2 Xander van der Poel, 0-3 Jeroen de Jonge, 0-4 Daan Esser, 0-5 Van der Poel.

Klundert-leider Ad van Wingerden zag dat eersteklasser Kloetinge een maatje te groot was. ,,De derde keer treffen we Kloetinge, de derde keer eindigt het 0-5. We misten door schorsingen en blessures onze voorhoede en middenveld. Enkel Grace Kitenge stond er van de gebruikelijke namen in die linies in. Complimenten aan de jongens die er stonden, ze vochten als leeuwen. In de vijf minuten voor rust speelde Kloetinge ons met drie snelle doelpunten helemaal weg.”

Cluzona - Duiveland 8-1 (4-0). 1-0 Daniël Dekker, 2-0 Christiaan Willemse, 3-0 D. Dekker, 4-0 Toon Jochems, 5-0 (pen.) en 6-0 Ruben Maas, 6-1 Donny van Dongen, 7-1 Aaron Dekkers, 8-1 Maas.

Bij rust leidde de formatie van coach Marcel van der Sloot al met 4-0. Daniël Dekker opende al na vijf minuten het doelpuntenfestijn en nam ook de 3-0 voor zijn rekening. Na de pauze eiste Ruben Maas met drie treffers zijn aandeel in de score op. Dekker was blij met de overtuigende zege. ,,Voor ons is de beker net zo belangrijk als de competitie", aldus Dekker.