Cluzona en Van der Sloot willen van succesverhaal sprookje maken: ‘De honger blijf ik bewaken’

Oud-prof Van der Sloot verruilde afgelopen zomer het veld voor de dug-out in Wouw. Geen eenvoudige stap, voorzag de oefenmeester vooraf. ,,Na vier jaar speler te zijn geweest in deze ploeg was het een moeilijke stap. Het lijkt echter geruisloos te zijn gegaan. De wisselwerking met de jongens is goed. De eerste twee weken waren misschien nog wat raar. Voor de spelersgroep dan, want voor mij gold dat anders. Toen ik nog speler was, luisterden veel jongens ook al naar me tenslotte.”

In tegenstelling tot in zijn rol als teamgenoot, maakt de linkspoot van weleer nu ook impopulaire beslissingen. ,,Nu ik trainer ben, moet je ook jongens teleurstellen. Dat is soms vervelend voor ze. Maar ik probeer altijd open en eerlijk te zijn, zodat iedereen zo positief mogelijk blijft. Wel ben ik wat terughoudender. Het zijn de jongens die presteren. Zij mogen de aandacht, dan pak ik de rol op de achtergrond.”

Sfeertje

De hoofdtrainer, die ook werkt als assistent-trainer bij TOP Oss, weet dat zijn selectie veel potentie herbergt. Desondanks staat de ploeg ook bekend om de prestaties buiten het veld. Van der Sloot omschrijft zijn spelersgroep als een ‘aparte’. ,,We hebben toch een bepaald sfeertje bij Cluzona. Het is heel gezellig, maar ook hebben we jongens met heel veel kwaliteiten. Daar moet je met een bepaalde manier mee omgaan. Een omslag heb ik als speler al voor een deel meegemaakt. We gingen van de vijfde naar de tweede klasse. Nu wilde ik nog een kentering veroorzaken. Echt gaan trainen om beter te worden.”

Er wordt onder Van der Sloot veel gevraagd van de selectiespelers van Cluzona, maar een aantal dingen zullen nooit veranderen bij de Wouwse ploeg. ,,Ik heb een hekel aan verliezen, maar na de wedstrijd drinken we een biertje. Nog wel een paar ook. Dat doen we bij TOP Oss ook. Het hoort er bij en ik voel me daar prettig bij. Maar ik vind het wel belangrijk dat je het gevoel hebt als team dat je er met zijn allen alles aan gedaan hebt.”

Quote Ik heb een hekel aan verliezen, maar na de wedstrijd drinken we een biertje. Marcel van der Sloot

Late onderhandelingen

In tegenstelling tot veel andere clubs kon Cluzona pas laat de contractverlenging van de gewaardeerde trainer bevestigen. Van der Sloot heeft daar zo zijn redenen voor. ,,Wat ik altijd raar vind bij amateurs, is dat er in november vaak beslissingen genomen moeten worden. Ik zet daar mijn vraagtekens bij. Zeker als je net bent begonnen. Je bent dan een paar weken bezig. Ik wilde eerst weten hoe de groep over langere tijd gemeten ermee omging. En of ze enthousiast bleven.”

Ambitieus

Inmiddels heeft Cluzona zich stevig in de kop van de tweede klasse genesteld. Koploper Kruisland heeft een gat van zes punten, maar de ploeg van Van der Sloot mag nog twee duels inhalen. Toch is ‘Sloot’ niet met een concurrentiestrijd bezig. ,,Ik kijk niet echt naar de tegenstanders. Het gaat erom dat wij ons als team en als individu moeten ontwikkelen. En daarnaast moet je wedstrijden winnen. Waar het dan toe leidt weet niemand.”

Ondanks dat de hoofdtrainer kijkt naar de bredere ontwikkeling van zijn ploeg, heeft zijn spelersgroep wel degelijk een concreet doel. ,,De jongens hebben uitgesproken het hele jaar mee te willen doen voor de prijzen. Die honger blijf ik bewaken. Ik probeer dus over te brengen dat het dan draait om winnen. Wedstrijden over de streep trekken. En nogmaals, waar het dan toe leidt, weet niemand.”

Quote De jongens hebben uitgespro­ken het hele jaar mee te willen doen voor de prijzen. Die honger blijf ik bewaken. Marcel van der Sloot

Topper

Zondag wacht een rechtstreeks duel met de koploper. En ondanks dat Van der Sloot zich niet direct met de concurrentie bezighoudt, weet hij dat de wedstrijd leeft in zijn ploeg. ,,Ik benader ook deze wedstrijd hetzelfde, maar veel jongens kennen elkaar en hebben onderling al contact. Ik leef er met een goed gevoel naartoe.”

Op eigen veld is Cluzona als nauwelijks te stoppen wervelwind. De koploper kan zich dus opmaken voor een hete middag. ,,Thuis zijn we ongeslagen. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen een goed resultaat te boeken. Dan vinden we op de weg waarop we willen zijn. Zo simpel is het. Mijn ploeg is gedreven.”