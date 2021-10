Cluzona en RBC buigen achterstand om, Kruisland koploper-af na nederlaag bij angstgegner Beek Vooruit

zondag 2eKoploper Kruisland verslikte zich gisteren in Beek Vooruit, 3-2. RBC, dat van ver terugkwam en uiteindelijk WSC met 3-4 klopte is de nieuwe koploper. Roosendaal pakte de eerste punten. Kruisland verslikte zich in Beek Vooruit (3-2), terwijl Madese Boys dik verdiend won van FC Tilburg. Bavel kwam ervaring tekort om een zege op Cluzona over de streep te trekken.

Beek Vooruit - Kruisland 3-2 (2-1). 1-0 Loek Schalk, 1-1 Yoeri Rombouts, 2-1 Joost Schalk, 3-1 Loek Schalk, 3-2 Rombouts.

,,Dit is de vierde keer op rij dat we daar verliezen", weet Kruisland-trainer John Taks. ,,Ik heb het hele duel het gevoel gehad dat we zouden winnen, zoveel creëerden we.” Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond sprak van ‘een topoverwinning’. ,,Ik ben er erg blij mee. Natuurlijk hebben zij meer kwaliteit in de ploeg dan wij, maar door als team keihard te werken en zeer gedisciplineerd te spelen verrasten we iedereen.”

WSC - RBC 3-4 (3-1). 1-0 WSC, 1-1 Giovanni Moerland, 2-1 en 3-1 WSC, 3-2 en 3-3 Kenny van der Weg, 3-4 Tayeb Lakbir.

,,Blij met de veerkracht die we toonden na rust na een dramatisch slechte eerste helft. De getoonde mentaliteit doet me goed, maar dit gaat niet elke week lukken", waarschuwde RBC-trainer Robert Braber.

Roosendaal - JEKA 3-0 (1-0). 1-0 Youri van Deventer, 2-0 Kevin Jurgens, 3-0 Koen Plank (pen.).

,,Scherp, goed aan de bal, het was vandaag een stuk beter dan vorige week. Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn vandaag. Minpunt is de hamstringblessure van Wesley van Zundert, die zijn we wel even kwijt,” stelde Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,We zakten vandaag allemaal door het ijs”, concludeerde JEKA-coach Ivo van Moergestel.

Bavel - Cluzona 2-4 (2-0). 1-0 Sander van Gils, 2-0 Bas Plasman, 2-1 Ruben Maas, 2-2 Yorben Bus, 2-3 (pen.) en 2-4 Maas.

,,Goed gespeeld, volledig verdiend gewonnen. Bij 2-1 hield onze doelman Tim Romijn ons in de wedstrijd door een strafschop te stoppen. We geven nog iets te makkelijk wat weg terwijl ons eigen rendement wat omhoog mag", stelt Cluzona-trainer Marcel van der Sloot. ,,Na rust zie je dat we wat ervaring op dit niveau tekort komen. Uiteindelijk zat het verlies ‘m in momenten”, aldus Bavel-trainer Coen Rijppaert.

Madese Boys - FC Tilburg 4-1 (3-0). 1-0 Daan Dilven, 2-0 Sven van der Made, 3-0 Matthijs Haanskorf, 4-0 Bjorn de Bruijn.

Madese Boys-trainer Dion Schuurmans was tevreden: ,,Wat me vooral deugd doet, is dat de eerste drie goals van spelers die recent nog jeugdspelers waren kwamen. We zijn op de goede weg, maar ook dit zijn maar drie punten.”

VOAB - Rijen 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Stijn van Laarhoven.

Rijen-trainer Freddy Kruijs zag zijn ploeg voor het eerst verliezen: ,,Heel flets, van twee kanten. We brachten te weinig om aanspraak te maken op meer.”

Uno Animo - TSC 1-2 (0-0). 0-1 Tom Rijvers, 1-1 Danny Kuijpers, 1-2 Nino Doelman.

,,Met de hakjes over de sloot”, vond TSC-trainer Ad Looijmans. ,,De eerste helft was voor ons, na de pauze werd het een vechtwedstrijd waarin beide ploegen mogelijkheden kregen.”