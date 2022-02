Cluzona bezorgt Roosendaal al voor carnaval een kater, Pisas helpt Pennings aan zege bij RBC-debuut

TSC – Kruisland 1-1 (1-0). 1-0 Tim Rubenkamp, 1-1 Remco van der Riet.

TSC liet tegen Kruisland de mogelijkheid liggen weer op gelijke hoogte te komen met koploper VOAB. De bezoekers schieten eveneens niet veel op met het punt, want het blijft de top drie slechts op gepaste afstand volgen. Kruisland-trainer John Taks: ,,Aantrekkelijk duel voor het publiek met een in mijn ogen terechte eindstand. Op het moment dat ik zat te wachten op een doelpunt van ons, scoorden zij. Daarna konden we een fase de druk opvoeren met de gelijkmaker tot gevolg.”

Bavel – RBC 2-4 (1-2). 1-0, 1-1, 1-2 en 1-3 Gerson Pisas, 1-4 Giovanni Moerland, 2-4.

Bavel kwam nog wel op voorsprong, maar zag daarna de bezoekers uitlopen door een hattrick van Gerson Pisas. Mede daardoor debuteerde de nieuwbakken RBC-trainer Ruud Pennings met een overwinning.

Cluzona – Roosendaal 6-1 (3-0). 1-0 Jeroen Hack, 2-0, 3-0 en 4-0 Ruben Maas, 5-0 Eigen doelpunt, 5-1 Kevin Jurgens, 6-1 Tom Blomaard.

Trainer Marcel van der Sloot, zondag nog licht getergd over het uitblijven van effectiviteit van zijn ploeg, was uiteraard zeer tevreden met de 6-1 zege op de plaatsgenoot: ,,De spelers hebben mij vanavond een reactie gegeven. Er was niets af te dingen op deze zege, we waren oppermachtig, ik heb vandaag een hele goede ploeg gezien. De truc is nu om dit structureel te maken.”

Collega Mark Klippel vond de cijfers wat overdreven uitvallen: ,,Een oorwassing, al vond ik de cijfers uiteindelijk wat geflatteerd. Cluzona was vooral heel erg effectief vanavond. Van onze kant zag je gewoon dat we met onze erg jonge, en daardoor wat wisselvallige ploeg, gewoon te naïef waren tegen dit ervaren Cluzona. Zij hebben bovendien nogal wat spelers die kunnen scoren, dat is bij ons een stuk moeilijker.”

JEKA – WSC 3-4 (1-0). 1-0 Lissay Verbeke, 2-0 Koen Vereeken, 2-1 Mounir Mamaar (pen.), 2-2 Souffiane Bakkali, 3-2 Disney Cecilia, 3-3 en 3-4 Pepijn Vrinten.

,,Als je in de 91ste minuut nog op 3-2 komt mag je het daarna natuurlijk nooit meer weggeven, zeker tegen een rechtstreekse concurrent in de strijd onderin,” keek JEKA-trainer Ivo van Moergestel terug. ,,Het was een barslechte wedstrijd van twee kanten, maar toch leken we met een 2-0 voorsprong al snel op rozen te zitten. Na een uur kreeg WSC een strafschop, waarop er onrust in onze ploeg sloop met de uiteindelijke nederlaag tot gevolg. Een erg zure avond dus”. Toch had Van Moergestel nog wat positiefs gehaald uit het duel: ,,We hadden drie spelers van Onder 19 in het veld staan. Tijn Kremper debuteerde in de basis, Thomas Magnus deed dit enkele weken geleden al, terwijl debuterend invaller Cecilia zelfs matchwinnaar leek te worden”.