Clubtopscorer Sam van de Kreeke blijft langer bij tweededivisionist ASWH

Het afgelopen seizoen streed ASWH, waar ook Koen Wesdorp uit Bergen op Zoom speelt, tegen degradatie. De ploeg van Rogier Veenstra stond er slecht voor, maar kreeg een reddingsboei uit onverwachte hoek toegeworpen. Door de coronacrisis ging er een streep door alle seizoenen: geen promotie, maar ook geen degradatie. Dus speelt ASWH volgend seizoen gewoon weer in de tweede divisie. En Van de Kreeke is erbij.

,,Ik heb de intentie om te blijven”, zei Van de Kreeke eerder al tegen BN DeStem. ,,Ik voel me hier goed. Als we snel in de juiste flow komen, verwacht ik dat 2020-2021 een stuk beter zal verlopen dan dit seizoen.” Van de Kreeke beleefde persoonlijk een positief seizoen. De spits, met een verleden bij Dosko, Halsteren en NAC, kreeg het vertrouwen van de trainer en beloonde dat. Met zes treffers was hij de clubtopscorer. ,,Als ik naar mijn eigen prestaties kijk, ben ik best tevreden. Ik heb niet heel veel gescoord, zes doelpunten, maar wel een aantal keer mijn waarde bewezen.” Van de Kreeke was degene die ASWH met een rake vrije trap naar de tweede divisie schoot én de speler met het eerste doelpunt ooit op dat niveau namens de club.