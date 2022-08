Clubs kijken uit naar ‘Brabantse Derde Divisie’: ‘De sfeer bij wedstrijden buiten Brabant is toch écht anders’

B­SC-vrou­wen na telefoon­tje gepromo­veerd naar de eerste klasse: ‘Best wel gek’

Acties om van te smullen, prachtige combinaties, een schot in de kruising. Desnoods een gestolen overwinning of een lelijk doelpunt. Na het winnen van een beslissingswedstrijd volgt er ontlading en feest tot de vroege ochtend in de kantine. Maar voor de voetbalsters van BSC verliep het anders.

24 juni