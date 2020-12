Clubman Arnouts twijfelt niet en blijft jaar langer bij Moerse Boys

trainerscarrouselOok in het seizoen 2021-2022 zal Jurgen Arnouts als hoofdtrainer van Moerse Boys plaatsnemen in de dug-out op Sportpark Akkermolen. De succestrainer, die tussen 2012 en 2015 ook al drie seizoenen actief was als hoofdtrainer van de club uit Klein-Zundert, begint volgend seizoen aan zijn achtste seizoen als eindverantwoordelijke. Met de club promoveerde Arnouts sinds 2017 achtereenvolgens van de tweede klasse naar de hoofdklasse.

Geen ellenlange gesprekken of contractonderhandelingen kwamen er aan te pas aan Sportpark Akkermolen in Klein-Zundert. De club, die vorige week Bas van den Bogaert officieel presenteerde als nieuwe voorzitter, en trainer hebben een dusdanige band, dat een contractverlenging binnen een mum van tijd was geregeld. ,,Vorige week dinsdag (8 december, red.) heb ik een gesprek gehad met de technische commissie. Een dag erna heb ik laten weten dat ik door wil”, zo verduidelijkt Arnouts op de website van de club. ,,Ik was er snel uit, heb ook niet verder gekeken.”

Volledig scherm Jurgen Arnouts (uiterst links) zat in 2012 voor het eerst op de bank bij Moerse Boys. (archieffoto) © Monique Hendrikx

Herkansing

Arnouts werd in de zomer van 2012 naar voren geschoven als hoofdtrainer van Moerse Boys. Met de oranjehemden promoveerde hij in het eerste seizoen via de nacompetitie naar de eerste klasse. Na twee seizoenen op rij in de middenmoot te zijn geëindigd, stapte Arnouts in de zomer van 2015 over naar (destijds) competitiegenoot Roosendaal.

Volledig scherm Een uitstapje naar Roosendaal was, sportief gezien, minder succesvol. (archieffoto) © Koen Mol

In Roosendaal kende Arnouts sportief gezien een minder gelukkig verblijf. In zijn eerste seizoen degradeerde hij rechtstreeks, waarna hij halverwege het tweede seizoen vertrok. Het was oude liefde Moerse Boys dat hem weerhield om mee te zakken en een herkansing te geven in de tweede klasse, een kans die hij, zo bleek achteraf, met beide handen aangreep.

Hitserie richting Hoofdklasse

Het script voor een succesvolle Netflix-serie was geboren, in zijn eerste seizoen terug op Sportpark Akkermolen werd Arnouts met acht punten voorsprong glansrijk kampioen. Terug in de eerste klasse leek Moerse Boys als een raket door te stomen naar de hoofdklasse, maar in een nek-aan-nek-race was het Rotterdamse VOC net te sterk. Via een wonderbaarlijke nacompetitie, waarin achtereenvolgens hoofdklasser Vlissingen, eersteklasser Bemmel en VKW werden verslagen, belandde Moerse Boys in de hoofdklasse, waar het inmiddels voor het tweede jaar op rij zich in de middenmoot heeft genesteld.

Volledig scherm Coach Jurgen Arnouts tijdens het hoogtepunt van zijn trainerscarrière. Met Moerse Boys promoveert hij in de zomer van 2019 naar de Hoofdklasse. (archieffoto) © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

De keuze voor Moerse Boys is voor Arnouts een makkelijke. ,,Het is een gevoelskwestie. Het gevoel is nog steeds goed. Bij de club én bij de spelersgroep”, vervolgt hij op de clubwebsite. ,,Mijn ambitie is om richting het linkerrijtje van de Hoofdklasse te gaan. Dat kan met deze spelersgroep. Die uitdaging ga ik graag met ze aan. Deze groep kan stappen blijven maken. Ik voorzie voor Moerse Boys een mooie toekomst in de Hoofdklasse.”

Volledig scherm Jurgen Arnouts gaat op de schouders bij spits Daan van den Broek na de bereikte promotie in 2019. (archieffoto) © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Voor de stillegging van het coronavirus stond Moerse Boys op een negende plaats in een brede middenmoot. Bij een eventuele hervatting van de competitie treft Moerse Boys, afhankelijk van de KNVB, of de huidige tegenstanders in de zondag Hoofdklasse B of Baronie, Halsteren, IFC, OJC Rosmalen, TOGB en VOC in een opgeknipte competitie om het aantal reisbewegingen te beperken.