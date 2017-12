Chouiter aan basis ruime winst Rood-Wit, Dosko wint buitenshuis

zondag 4b Schijf - Sprundel gestaakt nadat speler in elkaar zakt, BSC haalt uit

19:50 Wernhout bezorgde Alliance een flinke kater. De Roosendalers begonnen met een 1-3 voorsprong aan de tweede helft, maar gaven door twee treffers in de laatste vijf minuten de zege volledig uit handen. Wernhout won met 4-3. Het treffen tussen Schijf en Sprundel werd in de 83ste minuut gestaakt nadat Sprundel-speler Jorg Vens op het veld in elkaar was gezakt.