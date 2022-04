Chaam wint simpel van Gloria, Viola en Gesta boeken nipte zege

Chaam – Gloria UC 2-0. (1-0) 1-0 Luuk Oomen, 2-0 Luuk Oomen.

Chaam won thuis eenvoudig van hekkensluiter Gloria UC. Ondanks het matige spel was winnend coach Karel Daamen daarom tevreden. ,,Op een veld als dit. Voetballen is dan meteen lastig. Maar we deden het prima, we misten alleen teveel kansen. Maar uiteindelijk win je relatief makkelijk terwijl Gloria wel leuk mee voetbalt. Ik ben wel tevreden dus.’’

Viola – Jong Brabant 2-1 (1-0). 1-0 Justin Meeuwsen, 2-1 Martijn Kok.

In een gelijk opgaand duel won de middenmoter en klimt het zo op de ranglijst. Trainer Dennis de Bruijn glunderde na afloop. ,,Geweldig. En als je het mij vraagt hebben we uiteindelijk ook nog terecht gewonnen. Zij creëerden vrijwel niks, wij hadden de controle en raakten niet in paniek. Complimenten aan de jongens.’’

Gesta – Riel 2-1 (2-0). 1-0 Frits Verheijen, 2-0 Tom de Groot.

Gesta won, ook al was het op een veld dat niet al te best was. ,,Het lag er niet bepaald als een biljartlaken bij’’, grinnikte winnend coach Thomas de Ridder. ,,Het is jammer dat je het jezelf lastig maakt door je kansen niet te benutten. We missen een penalty, raken drie keer het aluminium en missen nog andere kansen. Vervolgens maken zij ‘m en wordt het toch nog een beetje knijpen. Maar goed, we hebben gewonnen, euforie overheerst.’’