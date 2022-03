Chaam wint met tien man, DVVC loopt na rust weg

Zondag vierde klasse D

,,De eerste helft was gelijkopgaand. In de tweede helft waren wij efficiënter dan onze tegenstander. Maar voor zo’n klein clubke als dat van ons, is het niet te doen om zoveel wedstrijden in een paar dagen te moeten spelen. Ik ben wel blij met de overwinning”, zei Chaam-trainer Karel Daamen. De laatste 20 minuten moest Chaam met tien man verder. Lars van Raak kon toen na zijn tweede gele kaart vertrekken. Trainer Daamen sprak van ‘domme gele kaarten’.

Zondag vijfde klasse A

,,We scoorden al in de eerste minuut, maar mochten van geluk spreken dat het bij de rust nog steeds 1-1 was. SVG was in de eerste helft veel beter dan wij. Na enkele omzettingen in de rust ging het beter lopen bij ons. Remco Kroese, herstellende van een nekhernia, maakte zijn rentree en bezegelde dit met onze tweede treffer. Na de 1-3-tussenstand zijn feitelijk niet meer in de problemen geweest”, zei DVVC-trainer Giovanni Henskens. Door deze overwinning verstevigt de ploeg uit Dongen haar zevende plaats in de ranglijst.