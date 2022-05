Chaam wint dorpenderby van Gesta, Gloria UC niet bij de les

Twee teams die beiden strijden voor plek vier konden in een rechtstreeks gevecht uitmaken wie de met de beste papieren naar huis zouden gaan. Winnend coach Karel Daamen zag een efficiënt Chaam. ,,We maakten onze kansen af en deden dat op de juiste momenten. Maar Gesta heeft ook genoeg kansen gehad, wij waren alleen efficiënter.’’

Viola won en blijft zo volop meedoen in de strijd om plek vier. Omdat concurrenten punten verspeelden werden er goede zaken gedaan met deze overwinning. Na afloop van de wedstrijd was coach Dennis de Bruijn daarom ook tevreden. ,,Het was een open wedstrijd met kansen over en weer, veel strijd ook. Maar dit resultaat is top, we doen gewoon lekker mee zo voor plek vier.’’