Chaam verliest kans op play-offs, Gesta moet hopen

Riel – Chaam 3-0 (2-0).

,,Minder leuk dit, maar het is gewoon een goede tegenstander.’’ Duidelijke woorden van Chaam-coach Karel Daamen, die ondanks de nederlaag van een geslaagd seizoen spreekt. ,,We hebben de doelstelling bereikt, handhaven en verjongen.’’

Blauw Wit – Gloia UC 2-1 (1-1). 1-1 Max van Wijnen.

Gloria gaat onderuit en weet dat het daardoor afhankelijk is van Were Di volgende week, om niet als hekkensluiter te eindigen. Desalniettemin gaan coach Roland Peij en consorten er vol goede moed tegenaan. ,,We geven niet op. En voor het spel van vandaag kan ik ook niet anders dan de jongens een compliment maken.’’

Viola – Bergdijk 0-2 (0-1).

Viola beleeft een vervelende nederlaag, waardoor de toch al minimale kans op plek vier nu helemaal vergaan is. Coach Dennis de Bruijn is echter nog steeds tevreden over het seizoen. ,,We hebben het prima gedaan, als we alleen gedurende het seizoen wat efficiënter waren geweest had er nog meer ingezeten, maar ik blijf tevreden.’’

Gesta – Jong Brabant 1-1 (1-1). 1-0 Frits Verheijen.

Gesta speelde in een van de laatste wedstrijden van het seizoen tegen de nummer twee en deed dat volgens coach Thomas de Ridder verdienstelijk. ,,We waren zwaar gehavend, veel jongens waren afwezig maar we hebben het prima gedaan.’’