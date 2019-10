Chaam trekt aan langste eind in derby tegen Viola, Gesta sprokkelt puntje

Gesta - Were Di 1-1 (0-0) 0-1 Jaap van Mil (pen.), 1-1 Boo Moelands. Gesta-trainer Anjo Wintermans sprak van een matige wedstrijd aan beide kanten. “Zij komen via een discutabele strafschop op 0-1. De gelijkmaker was meer dan verdiend, over negentig minuten gezien een terechte uitslag.”

Viola - Chaam 1-3 (1-2) 1-0 Sjors van den Broek, 1-1 Rick van Beckhoven, 1-2 Tim Hoefnagel, 1-3 Martijn van de Broek. Viola had de beste start en kwam al na zes minuten aan de leiding door een goal van Sjors van den Broek, 1-0. De thuisclub voetbalde ongecompliceerd en af en toe met stevige fysieke inzet. Chaam herpakte zich en legde in het restant van de eerste helft de basis voor de winst.

Stevige optaters waren het voor een naar zichzelf zoekend en even knock-out getikt Viola, dat de overtuiging pas in de tweede helft terug vond. Chaam werd toen onder druk gezet en kwam af en toe goed weg bij prima kansen voor de thuisclub. “En dat was ons manco. De ploeg moest wat slimmer zijn in de afronding. We hadden de mogelijkheden ervoor", zei Viola-trainer Richard de Beer na afloop. “Maak je 2-2, dan weet ik de afloop nog niet. Van krachtsverschil was eigenlijk geen sprake.”