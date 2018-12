Chaam stroopt de mouwen op tegen VCW: 5-0

zondag 4CHet was ijskoud in Chaam, maar bij de plaatselijke vierdeklasser geen handschoenen of thermobroeken. Dan maar een extra metertje lopen. Gewoon normaal doen en keihard werken. Het leidde tegen VCW uiteindelijk tot een ruime zege: 5-0.

Chaam - VCW 5-0 (1-0). 30. Martijn van den Broek 1-0, 70. Van den Broek 2-0, 76. Jelle van Raak 3-0, 83. Van den Broek 4-0, 92. Gerard Verbiest 5-0.

Grote man was Martijn van den Broek, met drie treffers. Hij maakte zijn tweede uit een vrije trap en mocht daarvoor Aron de Bruijn bedanken. De verdediger nam plaats in de muur van VCW, om daar vlak voor Van den Broek schoot uit weg te lopen. De spits trapte de bal door dat gat het doel in (zie video onder).

De Bruijn stond met opgestroopte mouwen aan de aftrap, ondanks de vrieskou. ,,Ik vind lange mouwen echt vreselijk.” Geen enkele speler van Chaam speelde met handschoenen of een thermobroek. Geen gezeur, gewoon ontblote knieën. ,,En met zwarte schoenen, we blijven in Chaam lekker met beide benen op de grond staan.”

Het team staat in het rechterrijtje van de competitie, maar toonde tegen VCW andermaal aan veel talent in huis te hebben. De meest in het oog springende speler is de 16-jarige Bas Goos, die voor de tweede week op rij speelminuten kreeg. De vleugelaanvaller staat al op het verlanglijstje van NAC en liet tijdens zijn invalbeurt zien waarom. Hij draaide de rechtsback een paar keer groggy met flitsende bewegingen en behendige acties, ook gaf hij de pass die de opmaat vormde voor de 5-0. De 12 jaar oudere De Bruijn: ,,Heerlijk om met zo’n jongen te spelen. Tegen dat soort gasten hoef je maar één ding te zeggen: gewoon je koppie vrij houden en het je tegenstander lastig maken. Dat is hem weer goed gelukt.”

RFC - Berkdijk 4-1

Later meer.