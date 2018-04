Chaam neemt afstand van gevarenzone, Viola klopt concurrent

Chaam - SC Elshout 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Martijn van den Broek.

,,Dit was een terechte overwinning. In het begin was het even moeilijk, maar na enkele omzettingen ging het bij ons lopen. Martijn van den Broek scoorde twee fraaie treffers.", glunderde Chaam-trainer Jeroen Polman.