Chaam laat het in vijf minuten afweten tegen Reeshof

zondag 4C Dussense Boys en Boeimeer scoren er op los, Irene'58 ruim langs Terheijden

20:40 DIA pakte dankzij een 1-2-overwinning bij VCW uit Wagenberg drie punten. Be Ready had de handen vol aan SC Hoge Vugt. WDS'19 en Raamsdonk kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met zeven doelpunten was Dussense Boys en Boeimeer meer da het kijken waard. Irene'58 won de derby tegen Terheijden.