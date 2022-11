Chaam krijgt klop van PCP: ‘Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen’

Derde klasse A Hoeven stunt met 5-0 overwin­ning op Zundert: ‘Een echte teampresta­tie’

Wie vooraf ingezet had op een 5-0 overwinning van Hoeven op Zundert zou voor gek worden verklaard. Het bleek na negentig minuten voetbal echter de terechte uitslag. ,,Alles viel op z’n plek”, vertelde Hoeven-trainer Robin Borremans opgetogen. ,,We hebben het iets anders neergezet, met een paar andere spelers, dat pakte goed uit.” Al waren het geen individuele spelers die de wedstrijd beslisten. ,,Het was een echte teamprestatie.”

