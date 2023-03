Chaam geeft derbywinst in slotfase uit handen: ‘Dit is teleurstellend’

Achraf Al Kholali wijst Kruisland al twaalf jaar lang de weg: ‘Er staan veel meer mensen langs de lijn’

Hij is niet de speler met de meeste speelminuten. Hij wil zichzelf dan ook niet omschrijven als het verlengstuk van de trainer in het veld. Maar Achraf Al Kholali is voor Kruisland-trainer John Taks, die na dit seizoen opgevolgd wordt door ‘kampioenenmaker’ Jack van den Berg, wel een van de belangrijkste spelers. ,,Ik draag het DNA van het nieuwe Kruisland graag over en denk graag met de vereniging mee.”