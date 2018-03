Chaam drukt na pauze door, Viola maakt geen kans bij Reeshof

zondag 1c Rood-Wit klopt Alverna, DOSKO stijgt met stip na eclatante zege

20:37 Door rode lantaarn Gestel met 1-7 te kloppen is DOSKO gistermiddag gestegen naar de vierde plaats op de ranglijst. Rood-Wit mocht na weken de wei weer in en klopte in eigen huis Alverna.