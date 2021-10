Ceuppens helpt Vivoo met hattrick langs Nieuw Borgvliet, Wernhout wint derby van Achtmaal

zondag 4bDerbykoorts in gemeente Zundert. Bij aankomst op het sportpark van Achtmaal bleek de clubnaam van tegenstander met rode letters, de kleur van de gasten, voor de poort geschilderd. Ook de doelpalen hadden de kleuren van de gasten uit Wernhout gekregen. Elders hadden Dimitri Ceuppens en Daan Maasdijk met een hattrick een belangrijk aandeel in de zeges van respectievelijk Vivoo en METO.

Vivoo - Nieuw Borgvliet 4-3 (1-1). 1-0 Dimitri Ceuppens, 1-1 en 1-2 Jeffrey Franken, 1-3 Tom van Riesen, 2-3 Robbert Cortie, 3-3 en 4-3 Ceuppens.

,,De teleurstelling van vorige week maakte plaats voor blijdschap. We haalden alles uit wat er in zat", aldus Vivoo-trainer Andy Wierikx. Volgens Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt, die in het verleden nog trainer was bij Vivoo, speelde zijn ploeg een slechte wedstrijd. Van Schilt: ,,We kregen een legio aan kansen, maar scoorden niet. Vivoo was efficiënter. Het was knap dat ze de punten in eigen huis hebben gehouden.”

METO - BSC 3-1 (2-1). 0-1 Levy Schotel (pen.), 1-1, 2-1 en 3-1 Daan Maasdijk.

BSC-trainer Bas Antens noemde de nederlaag ‘zwaar geflatteerd’. ,,We raakten vier keer het aluminium en misten een open kans. Drie lange ballen van METO leverden drie treffers op.” Volgens METO-trainer Ronald Broos was BSC alleen het eerste halfuur beter: ,,We hebben het tactisch plan goed uitgevoerd. Er lag veel ruimte achter de defensie van BSC en hiervan profiteerden wij.”

NSV - Rimboe 2-6 (1-4). 0-1 Matteo Castro, 0-2 Ömer Tekinbas, 0-3 Hakan Patan, 1-3 Martin Kuijer, 1-4 Jeffrey Jurgens (pen.), 2-4 Kuijer, 2-5 Emir Fidan, 2-6 Jurgens (pen.).

Volgens NSV-trainer Hans Vos kwam de uitslag niet overeen met het spelbeeld. ,,Ze creëerden tot de 2-5 geen enkele uitgespeelde kans. Door een keepersfout, een vrije trap die van richting werd veranderd, slecht verdedigen en twee knullige penalty's scoorden zij vijfmaal.” Rimboe-trainer Yasin Cayir was trots na afloop: ,,We waren ontzettend gretig. Dit was de derde uitzege op rij. De brede selectie van 25 gelijkwaardige spelers is ons sterkste wapen.”

NVS - ODIO 1-1 (1-0). 1-0 Jari Lupker, 1-1 Albert van de Kooij.

Beide trainers zagen een slechte wedstrijd. ,,Dit was zelfs geen vijfdeklasseniveau", aldus ODIO-trainer Peter van Oirschot. NVS-trainer Bram Kot: ,,Ik zag een wedstrijd met veel emotie en vechtvoetbal van beide kanten. We hadden nog kunnen winnen als Sjoerd Marcusse in de slotfase de bal goed had geraakt.”

Grenswachters - RSV 2-0 (1-0). 1-0 Ard van Tilburg, 2-0 Jean Mbunga.

RSV-trainer Jaimy van Wortel zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen. ,,Wij waren sterker en hadden veel balbezit, maar in de tweede helft konden we geen potten meer breken.” Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk sprak van ‘een sterke teamprestatie’: ,,We gaven niks weg. RSV mocht alleen van afstand schieten. Na de 1-0 hebben we de wedstrijd gecontroleerd.”

Achtmaal - Wernhout 0-2 (0-1). 0-1 Max Gommers, 0-2 Thijs van den Buijs.

Scheidsrechter Sabit Dursun had amper voor het beginsignaal gefloten of Max Gommers had doelman Roy Nouws na geklungel in de Achtmaal-verdediging al verschalkt: 0-1. Er werd door beide teams in een hoog tempo gestart, maar gaandeweg strandde het in een wedstrijd die aan elkaar hing van balverlies en slordigheden. Wernhout kreeg in de eerste helft weliswaar volop kansen, maar Achtmaal-doelman Nouws liet zich voor rust niet meer passeren.

Volledig scherm Max Gommers (Wernhout nr.10) in duel om de bal met Achtmaal-aanvaller Jacky Mertens. © Pix4Profs/Tonny Presser

In de tweede helft had Achtmaal-trainer Cees van Beers zijn team met nieuwe instructies het veld ingestuurd. Dit leek te helpen. Achtmaal kreeg zowaar kansen, maar bij de voorhoede van het thuisploeg stond het vizier zeker niet op scherp. Cruciaal moment in de wedstrijd was de toegekende strafschop in de 58ste minuut. Roel Jongenelis mikte in een hoek, verschalkte Wernhout-doelman Carlo Marijnissen, maar zag zijn inzet via de binnenkant van de paal terug het veld inkomen. ,,Ik zag de keeper al naar de hoek duiken, maar had te veel risico genomen. Ik had rustiger de bal in moeten schieten”, gaf Jongenelis na afloop toe.

Volledig scherm Achtmaal-aanvoerder Lars Kools kopt de bal weg voor de neus van Wernhout-speler Rene van Hees. © Pix4Profs/Tonny Presser

De vrees op de tribune dat het eerder 0-2 dan 1-1 zou worden kwam dan ook uit. Toch moest hiervoor tot de 90. minuut gewacht worden. Invaller Thijs van den Buijs voltrok het vonnis, waardoor Wernhout als enige ploeg in de competitie zonder verliespartij blijft.