Castro ziet passie en trots als brandstof voor de Azzurri: ‘Denk dat ze hun leven zouden geven voor Italië’

Molto bene, dat is de EK-start van de Italianen. Drie zeges in de poule, mooi voetbal en geen enkele tegentreffer. In totaal is de enclave al dertig duels ongeslagen. La Squadra Azzurra lijkt na de poulefase de te kloppen ploeg. ,,Tot nog toe spelen de Italianen het leukste voetbal", vindt Matteo Castro, spits met Italiaanse roots bij RKVV Rimboe. Hij is fan van de spelopvatting: ,,Daarbij geven ze nauwelijks iets weg. We hebben al zo lang niet meer verloren, het vertrouwen en de passie straalt van dit elftal af.”