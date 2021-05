Caine Vos kiest voor weerzien met De Nijs bij Halsteren en keert na tien jaar terug op de Nederlandse velden

De zoon van Henk Vos (oud-spits van onder meer Feyenoord, NAC en RBC) groeide op met voetbal. Hij doorliep de jeugdopleiding van RBC en NAC om vervolgens in 2011 over te stappen naar Royal Antwerp. Daar maakte hij zijn debuut in het profvoetbal. Een echte doorbraak bleef uit, waarna hij zijn loopbaan vervolgde in het Belgische amateurvoetbal. Na Temse, Vosselaar en Zwarte Leeuw was zijn laatste club KFC Turnhout.

Nu keert hij terug op de Nederlandse velden. Hij kiest voor hoofdklasser Halsteren, mede vanwege de positieve verhalen die hij hoorde van oude bekenden. En, niet onbelangrijk, het weerzien met trainer Erwin de Nijs. ,,Erwin was mijn trainer in de jeugd bij RBC. Ik heb goede herinneringen aan die tijd. Ik heb veel van hem geleerd, maar hij is bovenal een goede man. Via via kwam ik in contact, ben ik bij Erwin op gesprek geweest en dat beviel goed”, legt de aanvaller uit hoe de transfer tot stand kwam.

Idabdelhay

De Nijs is niet de enige oude bekende. ,,Oguzhan Kazanci ken ik vanuit de jeugd bij NAC. Pim Bouwman speelde altijd een lichting hoger. En ook Arien Pietersma en Fouad Idabdelhay kende ik al.” Bij Idabdelhay vroeg Vos om informatie. ,,Van Fouad hoorde ik positieve verhalen, dat het een goed voetballend team was bijvoorbeeld. Dat het de moeite waard was om de overstap te maken.” Zo geschiedde.

Verschil met België

Halsteren is de eerste Nederlandse amateurclub voor de in Luik geboren Vos. ,,Ik heb de hele tijd in België gevoetbald. Dat kwam nou eenmaal zo op mijn pad. Ik heb ook een tijd in België gewoond. Mijn ervaringen daar waren over het algemeen goed. Het voetbal is echt anders, het komt meer aan op fysiek en duels, in Nederland gaat het om opbouwen.”

Van het niveau van zijn nieuwe club kan hij zich moeilijk een voorstelling maken. ,,Ik ga er blanco in. Ik ben niet zo op de hoogte van deze competitie”, doelt hij op de hoofdklasse. ,,Het was door corona ook niet mogelijk om eerder wedstrijden te bekijken. Maar de ambitie van de club, kampioen worden, staat me wel aan. Ik vind het leuk om voor de prijzen te spelen”, zegt de in Roosendaal woonachtige Vos, die het fijn vindt om nu dichter bij huis te gaan voetballen.

Selectie nog niet rond

Vos, die op de flanken én in de spits uit de voeten kan, kijkt uit naar het nieuwe avontuur. ,,Ik hoop dat we een mooi seizoen kunnen beleven en dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen.” De selectie van Halsteren is nog niet helemaal rond. Salah Jaddi, Jasper Waalkens, Nassim Asrih, Oguzhan Kazanci, Dennis Verheijen en Pim Bouwman zijn de versterkingen, Sven van Zwam, Papito Puriël, Perry Bierkens, Giovanni Moerland, Nishant Jagernath en Julian van de Kreeke verlaten de club deze zomer.