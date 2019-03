Buuron bezorgt Gastel opnieuw drie punten, afkoelingsperiode bij VVR - HVV'24

Clinge - Victoria’03 1-1 (0-0) 1-0 Dion Weemaes, 1-1 Sjoerd Renne (pen.). Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren stapte met een dubbel gevoel de bus in. ,,We scoren de laatste tijd moeilijk, voor rust hadden we voor moeten staan. Clinge mikte overduidelijk op de counter en kwam er een keer goed uit. Daardoor moest je nog blij zijn dat je nog een punt pakte.”

VVR - HVV’24 1-1 (0-1) 0-1 Joost Boogaert, 1-1 Sjors Overbeek.

HVV'24-tranier Pieter Ongena was laaiend over de arbiter die volgens Ongena grenzen van fatsoen ver had overschreden. De scheidsrechter deelde dertien gele kaarten en één keer rood uit. ,,Wij hebben donkere spelers in onze ploeg, voor wie ik altijd in de bres zal springen. Ik ben in België inspecteur van politie en vond de houding en instelling van de scheidsrechter naar mij toe op het randje van een strafbaar feit. Hij hoorde natuurlijk aan mijn dialect dat ik niet uit Nederland kom. Hij zei: ‘Wij zijn je liever kwijt dan rijk, ga terug naar waar je vandaan komt‘. Dan is voetbal ondergeschikt. Zo’n houding hoort niet thuis op een voetbalveld. Als ik dat doe, word ik weken geschorst.”