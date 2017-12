Buffelen in België: Tiago Faria da Silva is volwassener geworden bij Hoogstraten

In Nederland maakte Tiago Faria da Silva (25) naam bij Baronie, Willem II en Halsteren. Tegenwoordig speelt hij bij het Belgische Hoogstraten. Tijd om de grens over te gaan voor een bezoekje aan de Derby van de Noorderkempen: Hoogstraten tegen Zwarte Leeuw.

Bij het binnenrijden van de stad Hoogstraten, gelegen in de Kempen, worden we halt gehouden door de politie. Mogelijk vanwege het Nederlandse kenteken. Wat we gaan doen? ,,Ah, naar de voetbal. Oké, veel plezier." Aangekomen bij het stadion (Hoogstraten speelt op het vierde niveau van België, maar 'sportpark' zou het complex tekortdoen), blijkt het een drukte van jewelste. Een plaatsje voor de tribune? Uitverkocht. We hadden geen betere wedstrijd uit kunnen zoeken om de Portugees aan het werk te zien en tegelijkertijd te proeven van het Belgische amateurvoetbal.

,,Ja, dit is heel wat anders hè", lacht de Bredanaar. Ook hij geniet van de ambiance. ,,Zeker vijftienhonderd man. Als je dan op het veld komt en je kijkt om je heen dan is dat wel indrukwekkend. Zo veel mensen. Fantastisch."

In België blijkt 'Tiago' veranderd. De in Guimarães geboren aanvaller was in Nederland, bij Halsteren en Baronie bijvoorbeeld, vrij om te doen wat hij wilde. Op de linkerflank waren zijn acties indrukwekkend, zijn passeerbewegingen onvoorspelbaar. Alle ballen op Tiago, maar meeverdedigen stond niet in zijn vocabulaire.

Volledig scherm Tiago Faria da Silva. Foto: Joris Knapen | Pix4profs

In de derby lijkt het de wereld op zijn kop. Tiago draaft gehoorzaam over de linkerkant van het veld. Als een linkerflankspeler in een 3-4-3-systeem. In balbezit vertrouwd bij de cornervlag van de tegenstander, maar bij balverlies doet hij iets totaal nieuws: achter zijn man aan hobbelen. Hij maakt vuile meters, loopt ruimtes dicht en komt ballen ophalen. ,,Een heel nieuwe rol, sinds dit seizoen. Dat is wennen: dat verdedigende is compleet nieuw. Maar ik heb veel ruimte, dat bevalt." Daarnaast moest hij wennen aan het Belgische voetbal. ,,Verdedigend zit het zo goed in elkaar. In Nederland had ik veel ruimte, hier kom ik er moeilijker doorheen."

Het is niet het enige waar Tiago sinds zijn transfer in de zomer van 2016 aan moest wennen. ,,Qua arbeid is het totaal wat anders. Drie keer per week trainen, twee uur lang. De eerste trainingsweken, pfoe, ik was elke keer bekaf." Ook was er sprake van een kleine taalbarrière, in het begin. ,,Toen de trainer tegen iemand zei dat hij zijn mayonaise moest gebruiken, snapte ik er niks van. Koppie gebruiken, betekent het."

Volledig scherm Tiago Faria da Silva. Foto: Joris Knapen | Pix4profs

Splijtende pass

Maar voetbal is een universele taal. Tiago voelt zich gewaardeerd in Hoogstraten. ,,Niet alleen door de trainer of medespelers, maar ook door de supporters." Ook tijdens de derby klinken er weer 'ooh's' over de tribune als de kleine dribbelaar aan de bal is. Bijvoorbeeld in de 31ste minuut, wanneer hij twee man het bos in stuurt en een voorzet geeft op stadsgenoot (en carpoolmaat) Steven van de Vreede (ex-Boeimeer). Of in minuut 63. Tiago stuurt Van de Vreede diep met een splijtende pass; bijna levert het een goal op. Verder wordt hij vaak overgeslagen.

Volledig scherm Tiago Faria da Silva. Foto: Joris Knapen | Pix4profs

Totdat hij in minuut 73 na een wissel een van de drie voorwaartsen wordt. Regelmatig bemoeit hij zich met aanvallen, legt klaar op medespelers. Tevergeefs. Na 82 minuten zit de derby er voor de kleine aanvaller op. Het staat op dat moment 1-1 en de Rooikens zouden de derby zelfs nog gaan verliezen (1-3). Het is de volgende klap in een toch al tegenvallend seizoen voor de club, die in 2014 nog in de Tweede Klasse speelde. In de tweede amateurklasse B bezet de ploeg momenteel de dertiende plek, terwijl hoog werd ingezet. Promoveren kan nog, maar alleen nog door middel van een periodetitel.

Temperament

Spijt van zijn keuze voor het kapitaalkrachtige Hoogstraten heeft Tiago nooit gehad. ,,Het is een warme, nette club. Ik voel me op mijn plek hier. Bovendien is de club, net als ik, ambitieus. De droom om profvoetballer te worden heb ik laten varen, maar ik wil nog steeds zo hoog mogelijk voetballen." Zijn contract werd al na een half jaar (begin 2017) opengebroken en verlengd tot medio 2019. Geïnteresseerde clubs ten spijt.

Dat tot groot genoegen van trainer Gino Swaegers. ,,Ik ben Tiago zelf mee gaan scouten in Nederland. Ik weet nog dat hij een ongelukkige wedstrijd speelde, maar hij viel toch op. Technisch, snel, tweebenig. Maar hij speelde nog wel heel 'Nederlands': gericht op balbezit. Ons voetbal is feller, fysieker, maar Tiago heeft zich goed aangepast en is nu een belangrijke speler voor ons."

Het temperament van de Portugees, die in Nederland nog wel eens opvliegend kon reageren heeft nooit voor problemen gezorgd volgens Swaegers. ,,Ik hou van zijn temperament. We moesten het in het begin een beetje kaderen, hij is nu gedisciplineerder, maar die grinta zit er nog altijd in. In alles: in zijn spel, maar ook zijn karakter is Tiago volwassener geworden."

Volledig scherm In de 82ste minuut komt een einde aan de wedstrijd van Tiago Faria da Silva. Hij wordt gewisseld en neemt plaats op de bank. Foto: Joris Knapen / Pix4Profs

Volledig scherm Tiago Faria da Silva over zijn tijd bij Baronie © Archief BN DeStem