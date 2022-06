BSC-vrouwen na telefoontje gepromoveerd naar de eerste klasse: ‘Best wel gek’

Acties om van te smullen, prachtige combinaties, een schot in de kruising. Desnoods een gestolen overwinning of een lelijk doelpunt. Na het winnen van een beslissingswedstrijd volgt er ontlading en feest tot de vroege ochtend in de kantine. Maar voor de voetbalsters van BSC verliep het anders.

De ploeg uit Roosendaal kreeg via een appje in de groepsapp te horen dat het gepromoveerd was naar de eerste klasse. ,,Het is natuurlijk leuker om op het veld de promotie te pakken en het feest te vieren”, vindt ook Maartje Mens. ,,Maar we zijn gepromoveerd, dat telt en dat vieren we echt wel.”

Quote Op het veld is het natuurlijk wel anders, dan is de ontlading veel groter. Maartje Mens

,,De eerste wedstrijd in de nacompetitie wonnen we”, kijkt Mens terug. ,,De tegenstander in de halve finale trok zich terug. Daarna gingen we rekenen. Mede doordat een ploeg overstapt naar het zaterdagvoetbal en doordat OVV’67 stopt (de vrouwen uit Oosteind komen dit seizoen uit in de eerste klasse, maar gaan volgend seizoen op een lager niveau acteren, red.), zou de finale helemaal niet gespeeld hoeven te worden, beide teams kunnen promoveren.”

Berichtje in de groepsapp

,,Onze trainer (Mark van Gils, red.) nam contact op met de KNVB en deed navraag. Op dinsdagochtend kwam het bericht in de groepsapp: We zijn gepromoveerd. Best wel gek”, vertelt Mens lachend. ,,Een aantal speelsters heeft de promotie zo’n tien jaar geleden en het kampioenschap in 2015 meegemaakt. Op het veld is het natuurlijk wel anders, dan is de ontlading veel groter.”

,,Dinsdagavond zijn we op de club geweest en hebben we geproost. Zondag sluiten we het seizoen af met een barbecue en een goed feestje”, vertelt Mens. Een feestje kunnen ze bij BSC naar eigen zeggen wel vieren. ,,Gezelligheid is heel belangrijk. We spelen dan wel op een mooi niveau, maar na de wedstrijd is er altijd een feestje, ongeacht het resultaat.”

Quote We konden niet te veel tegenval­lers hebben, want we hadden een kleine selectie van veertien speelsters Maartje Mens

,,We hebben een leuke mix van jong talent en speelsters die dertig jaar of ouder zijn”, vertelt Mens die zelf onderdeel is van de laatste groep. ,,Er komt een moment dat ik ook ga stoppen, maar nu vind ik het nog heel leuk. De leeftijdsverschillen brengen ook een hele leuke dynamiek met zich mee.”

Wel of geen nacompetitie spelen?

Toen BSC drie wedstrijden voor het einde de directe confrontatie met Schijf om de eerste plaats verloor was het duidelijk, de nacompetitie moest gespeeld worden. ,,Voor onze trainer was het geen vraag, maar hij heeft het in de groep gegooid: Willen we nog nacompetitie spelen na zo’n lang seizoen?”, blikt de spits terug. ,,Het was direct duidelijk, we gaan er vol voor.”

En zo geschiedde. Een wedstrijd winnen, bleek later al voldoende. ,,Vooraf was promotie onze doelstelling, maar we waren ook realistisch. We konden niet te veel tegenvallers hebben, want we hadden een kleine selectie van veertien speelsters. Daarin zit ook de kracht van het team. We gunnen elkaar alles en je hebt weinig speelsters die boos zijn omdat ze wissel zitten.”

Stabiel seizoen

Doordat iedereen tevreden bleef, kan BSC in de eerste klasse met een iets bredere groep de strijd aan gaan: ,,Iedereen blijft en we krijgen er twee speelsters bij. Ik vind het niveauverschil tussen de eerste en de tweede klasse best wel groot, maar we hebben een stabiel seizoen gedraaid. We hebben altijd bij de bovenste drie gestaan, dus dan is promotie terecht. Iedereen is gedreven om ook in de eerste klasse te laten zien wat we kunnen.”