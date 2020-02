BSC tijdelijk koploper, Grenswachters en DIOZ sluiten aan bij middenmoot

zondag 4BBSC is de nieuwe (tijdelijke) koploper in de vierde klasse B. De ploeg van trainer Rick Schimmel won met 3-0 van ODIO. Omdat koploper Sprundel en Nieuw Borgvliet niet in actie kwamen, voert BSC nu de ranglijst aan.

BSC - ODIO 3-0 (3-0). 1-0 Quincy Rijpers, 2-0 Freek Roovers, 3-0 Bram Kerstens.

BSC-trainer Rick Schimmel en ODIO-conculega Peter van Oirschot deelden hun mening. Schimmel: ,,Met drie treffers binnen tien minuten beslisten wij de wedstrijd. De tweede helft was slecht. ODIO kon geen vuist maken en wij gingen mee in hun slechte spel.” Van Oirschot: ,,De tweede helft hadden we net zo goed op papier af kunnen handelen.’'

WVV’67 - RSV 2-2 (0-2). 0-1 Jeffrey van Zundert, 0-2 Richard Schijven, 1-2 en 2-2 Björn Verbrugge.

Hoewel WVV'67-trainer Gerard Lazarom 2-2 een terechte uitslag vindt, is hij ontevreden. ,,Concurrenten DIOZ en Grenswachters winnen wel en lopen uit. Voor rust waren we slecht, maar in de tweede helft met Quirijn Schevenhoven en Björn Verbrugge in de spits raakte RSV in problemen.” Volgens RSV-trainer Marco Klijs zat er voor zijn ploeg meer in. Klijs: ,,Richard Schijven liet na rust twee dotten van kansen liggen waardoor de 3-0 uitbleef. WVV'67 kwam verrassend langszij.’'

Vivoo - Noordhoek 1-1 (0-0). 0-1 Anton Kouters, 1-1 Jeroen van Gastel.

,,Dit was het maximaal haalbare", sprak Vivoo-trainer Rudo Gommers na afloop. Noordhoek-trainer Hans Korteweg is ontevreden. ,,Bij de spelers voelde het gelijkspel aan als verlies en hun mening deel ik.”

NSV - DIOZ 2-5 (1-1). 0-1 Dennis Slooters, 1-1 Matthijs Broos, 1-2 Gijs Kuijstermans, 1-3 Stefan Bartels, 1-4 Davey Dircken, 2-4 Angelo Bogers, 2-5 Kuijstermans.

,,De uitslag is geflatteerd, al was DIOZ feller en verdiende het de winst”, aldus NSV-trainer Andy Wierikx. DIOZ-trainer John van Aert is blij: ,,We hebben twee keer achter elkaar gewonnen en sluiten aan bij de middenmoot.’'

Grenswachters - Wernhout 5-3 (1-1). 0-1 Mathieu Rombouts, 1-1 Nicky Verboven, 2-1 Ronald Clarijs, 3-1 en 4-1 Verboven, 4-2 Davey Domen, 5-2 Nick Roozenburg, 5-3 Maikel Zagers (pen.)

Grenswachter-trainer Richard van Hooijdonk is trots op zijn ploeg. ,,We kruipen weg van de onderste plaatsen. Wernhout kreeg voor rust de beste kansen, maar benutte ze niet. We speelden een sterke tweede helft waarin Wernhout er niet meer aan te pas kwam.”

Sprundel - METO afgelast.



SVC - Nieuw Borgvliet afgelast.