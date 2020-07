BSC-spits Matteo Castro scoorde tegen NAC: ‘Het leukste doelpunt uit mijn carrière’

Spelen tegen NAC is voor een amateurvoetballer al heel wat, laat staan scoren. Matteo Castro (29) flikte het vrijdag. De spits van BSC stond op de juiste plek om een fout achterin bij NAC genadeloos af te straffen. En fraai: met een boogballetje over keeper Chiel Kramer. De Italiaanse Roosendaler tekende voor de 7-1 in het duel dat eindigde in 11-1 . ,,Het leukste doelpunt uit mijn carrière.”

Hoe heb je geslapen?

,,Wel goed: het is altijd leuk om te scoren tegen NAC, dat is iets anders dan scoren in de vierde klasse. Ik ben wel wakker geworden met wat spierpijn.”

Net na je doelpunt, kreeg je nóg een kans. Je draaide mooi weg en schoot net naast. Dat was wat geweest, zeg.

,,Ik dacht eigenlijk: die schiet ik er ook in. Maar mijn kuiten waren leeg. Op het moment dat ik schoot, kreeg ik kramp. Na dat schot was het gelijk gedaan en werd ik gewisseld. Een uurtje voetballen, na zo'n lange tijd zonder wedstrijd en met slechts twee trainingen in de benen, dat voel je wel.”

Hoeveel berichtjes heb je gehad?

,,Poh... Een stuk of tien. Maar ik had na de wedstrijd een feestje en toen ik binnen kwam, zeiden wat vrienden: ha, daar heb je de doelpuntenmaker. Die hadden dat wel meegekregen. Iedereen vond het leuk dat ik had gescoord.”

Kun je je doelpunt nog eens voor de geest halen?

,,De 7-0 was net gevallen, we namen de aftrap en de bal werd naar voren geschoten. Ik zag één verdediger twijfelen, die liep er onderdoor, en de ander liep terug. Dat zijn gevaarlijke ballen, dus ik dacht: ik ga ervoor. We kwamen schouder aan schouder te staan en ik kon de bal net over de keeper heen schieten. Ik heb een filmpje van mijn doelpunt toegestuurd gekregen en een mooie foto: daarin zie je de keeper met zijn armen in de lucht en de verdediger op de grond.”

,,Ik had er wel een klein beetje op gehoopt, een doelpunt. Ik wist: als die kans komt, dan moet ie er in. En bij 7-0-voorsprong kan het zijn dat je iets minder geconcentreerd bent. Op zo'n bal moet je rekenen, dat kan zomaar de enige kans zijn. Dan moet je er staan.”

Hebben die gasten van NAC nog iets tegen je gezegd?

,,Nee, dat niet. Ze waren zelf meer bezig met de tien goals halen, denk ik. Dat snap ik wel. Voor ons is dat hartstikke leuk, maar voor hen is het gewoon een afwerkpotje. Ik denk niet dat ze het leuk vonden om een doelpunt tegen te krijgen.”

Hoe was het om te spelen tegen NAC?

,,Heel raar, eigenlijk. Door corona, natuurlijk. Normaal speel je voor volle tribunes, nu mocht er tweehonderd man komen, dus we kregen geen kaarten. We moesten omkleden bij BSC en dan naar NAC en na de wedstrijd meteen weer weg. Maar het is een super leuke ervaring: spelen tegen NAC, ook al moet je de hele tijd achter de bal aan lopen. Toen onze trainer vorige week in de groepsapp vroeg of we dat zagen zitten, zeiden we meteen: doen.”

Een doelpunt tegen NAC, is dat het hoogtepunt uit je carrière?

,,Haha. Ja, op zich wel. Het is het leukste doelpunt dat ik ooit gemaakt heb. Vorig jaar speelden we met BSC een oefenwedstrijd tegen de Salomonseilanden, toen scoorde ik ook. Maar dit was iets leuker, NAC is toch dé club hier in de regio.

Nog een woordje gewisseld met je oude trainer, Gabor Babos, die nu keeperstrainer is bij NAC?

,,Ja, hij grapte dat het een eigen doelpunt van NAC was.”

Volledig scherm Matteo Castro (rechts) © BSR Agency