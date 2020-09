BSC pijnlijk onderuit in Woensdrecht, Wernhout maakt er vijf tegen RSV

vierde klasse bVoor BSC is het seizoen niet best begonnen. De formatie van Rick Schimmel ging tegen WVV ‘67, de ploeg waar vorig jaar nog simpel van werd gewonnen, met 3-0 onderuit. Debutant Rimboe behaalde na het 2-2 gelijkspel van vorige week tegen WVV ‘67 nu een fraaie 1-4 zege op DEVO.

WVV ‘67 - BSC 3-0 (3-0). 1-0 Martijn de Nijs, 2-0 Thijs de Ron, 3-0 De Nijs.

,,Terecht gewonnen’', zegt WVV-trainer Gerard Lazarom: ,,Wij waren scherper. Bij BSC lag er ruimte op de flanken en daar hebben wij van geprofiteerd.’' Rick Schimmel deelt de mening van zijn collega. ,,We gaven de wedstrijd in tien minuten uit handen. Binnen een kwartier was het 3-0. Daarna hadden wij het meeste balbezit, maar we scoorden niet’', aldus Schimmel.

DEVO - Rimboe 1-4 (0-1). 0-1 Salim Boutaghmass, 0-2 Ömer Tekinbas , 0-3 en 0-4 Hakan Patan, 1-4 Keano Elgin.

Rimboe-trainer Yasin Cayir is trots op zijn ploeg: ,,We hebben donderdag voor de beker een ontzettend goede pot tegen Terneuzen gespeeld en ongelukkig verloren omdat een van mijn spelers rood kreeg. De inspanningen van deze wedstrijd eisten tegen DEVO hun tol, maar we hebben de rug gerecht en ondanks een matige eerste helft toch fraai gewonnen.’' Volgens Jack Verlaar van DEVO heeft zijn ploeg het voor rust laten liggen. Verlaar: ,,We kwamen drie keer vrij voor de keeper, maar scoorden niet. Na rust was Rimboe beter.’'

NVS - DIOZ 2-1 (0-0). 1-0 Rik van Hoek, 1-1 Gijs Kuistermans (pen.), 2-1 Stijn Looijen.

John van Aert, de trainer van DIOZ was niet tevreden en vind dat zijn ploeg een slechte wedstrijd speelde. ,,Een fraaie kopbal van Rik van Hoek en het alert reageren van Stijn Looijen na een fout van de DIOZ-keeper leverde ons de winst op’', aldus NVS-coach Joost Hulshof.

Achtmaal - METO 3-2 (2-1). 0-1 Jeremy Deleu, 1-1 Roel Jongenelis, 2-1 Chiel van Nispen, 2-2 Gijs Verresen, 3-2 Jongenelis.

,,Het was een spannend duel waarbij 2-2 een juiste uitslag zou zijn geweest. Nadat wij twee kansen hadden gemist, scoorde Achtmaal in de 89e minuut 3-2. De gelukkigste heeft gewonnen’', analyseert METO-trainer Ronald Broos. Achtmaal-trainer Cees van Beers: ,,METO is een goed voetballende ploeg. We hadden het geluk om op de juiste momenten te scoren, maar we moeten nog duidelijk wennen aan het niveau in de vierde klasse.”

RSV - Wernhout 0-5 (0-1). 0-1 en 0-2 Maikel Zagers, 0-3 Mathieu Rombouts, 0-4 Max Gommers , 0-5 Chris van Aert.

,,We lieten veel kansen liggen’', aldus RSV-trainer Marco Klijs. ,,Wernhout speelde niet groots, maar als je zelf cadeautjes weggeeft, maak je het de tegenstander gemakkelijk.’’

,,Over het vertoonde spel ben ik niet echt tevreden, maar met zes punten uit twee wedstrijden kun je niet beter aan de competitie beginnen”, keek Wernhout-trainer Rudo Gommers terug op de wedstrijd.