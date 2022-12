BSC krijgt Rimboe niet van zich afgeschud: ‘Het gaat erom hoe we uit de winterstop komen’

Derde klasse B Bavel als koploper de winterstop in, Be Ready moet de batterij opladen

Wederom wist Be Ready niet te winnen. De ploeg van Angelo Ernst verloor met 2-1 van GSC/ODS en gaat met de twaalfde plek de winterstop in. Ernst baalde ervan, maar bleef positief: ,,Het spel is goed, de resultaten minder.” Alleen SC Emma, dat met 4-1 verloor van winterkampioen Bavel, staat onder de ploeg uit Hank.

11 december