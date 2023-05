BSC en Schijf verliezen, Bavel wint: ‘We waren vandaag heer en meester’

derde klasse B Houdini-act van Be Ready krijgt vervolg na elf goals tegen FC Dordrecht: ‘Altijd vertrouwen in gehad’

Door met maar liefst 2-11 van FC Dordrecht Amateurs te winnen, staat Be Ready sinds lange tijd niet meer op een plek die directe degradatie betekent. Be Ready is de afgelopen weken met een uitstekende reeks bezig, waar deze uitslag een perfect voorbeeld van is. Het blaakt van vertrouwen