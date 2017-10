BSC en Alliance terug bij af: derby na 14 jaar weer in vierde klasse

Bij buurman Alliance is er ook niet veel meer over van de succesploeg van Sedat Siner uit 2012/13. Tim Wezenbeek is er nog altijd, al vanaf 2010/11. In de tweede klasse derby was hij aangever bij de enige Alliance-treffer die middag. Martijn Brand is ook nooit weg gegaan. Nicky Duyvelaar ook niet, maar die speelt nu in het zaterdagteam van de Roosendalers, dat laatste geldt ook voor Mike Magielse. Mitchel de Waard beleefde zijn doorbraak in 2012/13 en is er ook nog steeds. Illias Bouas, doelman, speelde in het verleden nog even bij Halsteren, maar komt nu ook weer uit voor de ploeg uit Roosendaal. Hij was er nog niet bij in die veelbesproken derby, maar sloot pas later in dat seizoen aan. Ook Guilliano Wierikx is terug op het oude nest. Wierikx speelde in 2012/13 voor Alliance en is sinds deze zomer terug. In tussentijd speelde hij voor BSC en Rood-Wit.



Uitblinker in die tijd was Wesley Smits. De goaltjesdief koos twee jaar terug echter voor Cluzona, waar hij nu samen speelt met Daniel Dekker. Een andere sterkhouder, Marouane Hamdoune, speelt nu voor Kruisland. Quincy Rijpers vertrok in 2014 naar Rood-Wit.