BSC baalt van gelijkspel tegen DIOZ, HSC’28 wint na 0-3-achterstand

RSV - Achtmaal 2-0 (0-0) 1-0 Joeri Nooijens, 2-0 Jolan Schrauwen.

,,In de slotfase verloren we de wedstrijd”, zei Achtmaal-trainer John van Aert. ,,Het was een vrij open wedstrijd met kansen voor beide ploegen. In mijn ogen had een gelijkspel een terechte weerspiegeling geweest van dit duel.”

DSE - Gesta 0-3 (0-0) - 0-1 Robbin Trumpi, 0-2 Frits Verheijen, 0-3 Boo Moelands.

,,We waren zeer dominant in dit duel en hadden meer goals moeten maken”, blikte Gesta-trainer Anjo Wintermans terug. ,,Verdedigend stond het als een huis.”



Grenswachters - Sprundel 1-1 (0-0) 1-0 Maxime Huybrechts, 1-1 Hein Verhoef.

,,Wij schoten in de laatste minuten nog op de paal, maar ik denk dat een gelijkspel een terechte uitslag was van dit duel”, aldus Sprundel-trainer Jack Verlaar.

Emma - NSV 3-1 (0-0) 1-0 Cristina Shendro, 2-0 Rowdy Nijenhuis, 2-1 Arno van Gastel, 3-1 Shendro (pen.).

,,In de tweede helft verdienden we een paar goals, maar haalden we de trekker niet over. Ik vond dat we minimaal een gelijkspel hadden verdiend tegen de koploper”, aldus NSV-trainer Andy Wierikx.

Noordhoek - GSC/ODS 2-1 (0-0) 0-1 GSC/ODS, 1-1 Sven Reuvers, 2-1 Willem van Eekelen.

,,De eerste helft was van ons erg pover. In de tweede helft waren we iets beter. Twee momenten beslissen de wedstrijd nu in ons voordeel”, aldus Noordhoek-trainer Hans Korteweg.

HSC’28 - Wernhout 4-3 (0-2) 0-1 HSC'28 (e.d.), 0-2 en 0-3 (pen.) Michael Zagers, 1-3 Sander Feijen, 2-3 Tobie Hopmans, 3-3 Max Pouls, 4-3 Jurriën de Groen.

,,We zijn door de ondergrens gezakt”, zei Wernhout-trainer Marc van der Linden na de wedstrijd. “Met een 0-3 voorsprong dan heb je de wedstrijd in handen, maar vervolgens lieten we ons als makke lammetjes naar de slachtbank brengen. Het is gewoon een verdiende zege voor HSC’28", aldus Van der Linden.

BSC - DIOZ 2-2 (0-1) 0-1 Davy Dircken, 1-1 Mark Deijkers, 1-2 Peter van der Bom, 2-2 Chris Willemse.

Tegenstanders lijken weer met ontzag naar Roosendaal te komen en graven zich in, zoals DIOZ. De club uit Zegge speelde compact en loerde op de counter. En met succes. Dankzij twee knullige fouten achterin bij BSC komt DIOZ tot twee keer toe op voorsprong.

Ondertussen had de thuisploeg al een aantal grote kansen. Spits Chris Willemse trok zich de haren letterlijk uit zijn hoofd na de zoveelste gemiste mogelijkheid, de behendige vleugelflitser voorzag zo’n beetje ieder stuk aluminium van een balafdruk. Tien minuten voor tijd kwam toch zijn moment: de sterk ingevallen Mohammed Yagoubi legde de bal voor hem neer, waarna Willemse de bal in het doel frommelde. Het was de tweede keer dat BSC gelijkmaakte nadat Mark Deijkers eerder al trefzeker was met het hoofd.