Bruno Andrade trefzeker voor winnend Halsteren, Moerse Boys schrikt niet van nederlaag bij Juliana'31

zondag hoofdklasse bNieuwkomer Bruno Andrade (ex-Willem II en Helmond Sport) had nog geen halfuur nodig om voor Halsteren te scoren. Fouad Idabdelhay besliste het duel in Nuenen: 0-2. Ondanks een vroege goal van Pim Goossens moest Moerse Boys haar meerdere erkennen in Juliana’31: 3-1. Jorik Mijnhijmer en Moustafa Mohammad zorgden voor een zege van Baronie in Rotterdam bij VOC: 0-2.

Nuenen - Halsteren 0-2 (0-2). 0-1 Bruno Andrade, 0-2 Fouad Idabdelhay.

Halsteren-trainer Erwin de Nijs was blij met de overwinning. ,,Het is toch even afwachten waar je als ploeg staat.” De coach was met name tevreden over de eerste helft. In het tweede bedrijf drong de thuisclub flink aan, met kort na de hervatting een schot tegen de onderkant van de lat. Volgens De Nijs had Halsteren het duel eerder moeten beslissen. ,,We deden na rust te weinig met de ruimtes die we kregen.”

Halsteren begon redelijk vernieuwd aan de nieuwe competitie. Zo keerden Jeroen Beerendonk en Jelle Voermans terug na lange blessures. Nieuwkomers Lennard Marsman en Redwan Zerhouni startte, evenals Bruno Andrade, in de basiself van De Nijs. Laatstgenoemde toonde na amper een halfuur zijn klasse. De oud-prof sneed naar binnen en rondde knap af na een pass van Jeroen Beerendonk: 0-1. Vlak voor rust had Andrade een aandeel in de 0-2 van Fouad Idabdelhay.

Juliana’31 - Moerse Boys 3-1 (2-1). 0-1 Pim Goossens, 1-1 Jeroen Meijers (pen.), 2-1 Jop van Lith, 3-1 Leroy Daems (e.d.).

Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts gaat met opgeheven hoofd terug naar Klein-Zundert: ,,Hier schrikken we niet van. Vorig seizoen verloren we nog troosteloos tegen Juliana’31, nu geef je ruim één uur partij tegen een top vijf-ploeg. We komen binnen vijf minuten op voorsprong dankzij een knap schot van buiten de zestien van Pim Goossens. Hoewel hun nummer 10 een aantal keer maar al te graag een strafschop wilde, was de strafschop waar de 1-1 uit volgde terecht. Twee standaardsituaties leiden tot de 2-1 en 3-1, al was Juliana’31 ook een maatje groter over negentig minuten gezien. We weten in ieder geval waar we aan kunnen werken”, aldus Arnouts die met het wegvallen van Leonidas één degradatiekandidaat minder heeft.

Volledig scherm Pim Goossens (liggend) scoorde het enige doelpunt voor Moerse Boys. (archieffoto) © Pix4Profs / Joris Knapen

VOC - Baronie 0-2 (0-1). 0-1 Jorik Mijnhijmer, 0-2 Moustafa Mohammad.

Jurriaan van Poelje had wat te kiezen in Rotterdam, nadat Baronie voor dit seizoen een aantal potentiële basiskrachten aan de selectie toevoegde. Zo stonden Noël de Graauw en Riad Elloukmani direct in de basis, wat onder meer ten koste ging van Yassine Mejres, vorig seizoen nog vaste basisklant bij Baronie.

De Bredanaars wonnen hun eerste hoofdklassewedstrijd in een half jaar makkelijk. ,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We kregen veel kansen en gaven zelf niks weg”, zo reageerde trainer Jurriaan van Poelje na afloop.

