Broers Werner en Lennard Marsman slaan voor Thoolse derby de koffie even over

Ze zijn een drieling. Ruben, de derde van het stel, staat in Tholen in de kantine achter de bar. Hun moeder is er op De Bent niet bij. Ze is op vakantie. ,,Dit is de wedstrijd die ze per se niet wilde zien.’’ Het baarde opzien op het eiland, de overstap van Werner Marsman en Roel de Nijs naar WHS. De Nijs, zoon van trainer Erwin de Nijs die zowel WHS als Tholense Boys onder zijn hoede had, woont ondertussen ook op Sint-Annaland. Marsman niet, hij woont in de binnenstad van Tholen. Maar zijn vriendin komt wel uit het WHS-dorp, net als de partner van Youri Boudou overigens.