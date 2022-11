Broederstrijd in Oosterhoutse derby: de kilometervreter tegen de Tovenaar van Marrakesh

Vierde divisie Defensieve fouten zorgen voor teleurstel­len­de middag bij Moerse Boys: ‘Verdedigen niet zoals het hoort’

Bij Moerse Boys ging er veel mis in de eerste helft tegen Orion. Na rust was er verbetering te zien, maar het kwaad was al geschied. Ondanks drie doelpunten ging de ploeg zonder resultaat terug naar Klein-Zundert. Het is een terugkerend thema dit seizoen. Moerse Boys krijgt te veel tegendoelpunten.

6 november