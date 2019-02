Brian Kruf nadert koploper Ruben Maas in topscorersklassement

Kruf is in topvorm. Alweer tekende de spits van Dosko voor een hattrick, ditmaal tegen VELO (5-2). Het zet hem steviger op de tweede plaats in het topschuttersklassement, maar belangrijker nog: dichterbij Ruben Maas. Het verschil tussen de twee aanvallers bedraagt nog maar drie doelpunten.

Spanning aan de top

Ook de strijd om de derde plaats is nog lang niet gestreden. Pim Goossens, topscorer van Moerse Boys, deelt die plek met de talentvolle spits van Unitas’30 Roman Witting. Ook hij zette afgelopen weekend een hattrick op het scorebord. Net daar achter hijgen Robin van den Noort (Be-Ready) en Jorik Mijnhijmer (Baronie) hen in de nek. Eerstgenoemde kwam afgelopen weekend eenmaal tot scoren, maar zag ook drie goals geschrapt worden .

Van den Noort is één van de vele afgevaardigden uit de zondag vierde klasse C. Ook Martijn van den Broek (Chaam), Abdul Avci (WDS’19) en Jari Langermans (Right-Oh) dingen nog steeds mee naar de felbegeerde Zilveren Schoen. Gezien het aantal doelpunten dat elke speelronde in zondag 4C wordt gescoord, is een vierdeklasser in de absolute top nooit uitgesloten.