Bredase vleugelflitser Meierdres verlengt bij Unitas en mikt op derde divisie: ‘Het grote doel in 2020’

Meierdres streek afgelopen zomer neer in Gorinchem, na een teleurstellend verblijf bij Halsteren. De vleugelspeler bleek in het shirt van Unitas echter zijn talent niet verloren te hebben. Met een aantal flitsende dribbels en fabelachtige treffers liet Meierdres luid en duidelijk van zich horen. Mede door de inbreng van de voormalig jeugdspeler van NAC won zijn ploeg de eerste periodetitel, ten koste van nota bene Halsteren.

Als snel had Meierdres door dat hij zijn tijdperk in Gorinchem niet tot één jaar wilde beperken. De watervlugge aanvaller voelt zich op zijn plaats bij Unitas en merkt daarnaast dat hij stappen maakt en een betere voetballer wordt. ,,De club toont veel vertrouwen in me. Ik word hier echt een betere speler. Onder deze trainer (Jeroen van Bezouwen, red.) ben ik nog lang niet uitgeleerd.”

Met Unitas, dat als ‘Herbstmeister’ de winterstop inging, wil Meierdres nu de stap naar de derde divisie maken. De topscorer van de roodwitten kwam enkele seizoenen geleden al uit op dat niveau en heeft de ambitie snel op dat podium terug te keren. ,,Ik heb echt het geloof dat we dat met deze groep kunnen bereiken. Het is het grote doel voor dit jaar.”

,,De eerste helft van de competitie zit er nu op en we hebben pas één keer verloren. Nota bene van een laagvlieger. We zijn heel stabiel.” Meierdres ziet het nieuwe jaar zonnig in. Zeker als zijn ploeg een serie tegenvallers bespaard zal blijven. ,,Blijft dat zo, en blijven we gevrijwaard van een hoop blessures en schorsingen, dan ben ik overtuigd dat we een grote kans hebben.”