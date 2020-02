Bredanaar Zimmerman wil hogerop met Halsteren: 'Maar zonder 100 procent focus lukt het niet’

Natuurlijk is het een wedstrijd met een geheel eigen krachtenveld, ook voor Jurik Zimmerman. Baronie, dat is net even anders, elke keer opnieuw. Zeker nu beide teams nog volop in de race zijn om de prijzen en het verschil op de ranglijst slechts drie punten is. Van extra sentimenten heeft Bredanaar en oud-Baron Zimmerman geen last. ,,Ik heb er ook maar één seizoen gespeeld.”