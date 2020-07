Bredanaar Van Nijnanten in onzekerheid over voetbaldroom in Florida: ‘Ik kom het land niet in’

Normaal gesproken was Floris van Nijnanten (19) uit Breda nu zijn spullen aan het pakken. Studeren én voetballen in Florida, dat is het plan. Maar door corona is dat nu allerminst zeker. ,,Elke dag check ik mijn mail om te kijken of er al nieuws is.”

Palmbomen, een strak blauwe lucht, de campus en het voetbalveld op tien minuten van het strand. De Nova Southeastern University is een universiteit met 20.000 studenten in Fort Lauderdale, een populaire vakantiebestemming ten noorden van Miami. Floris van Nijnanten kan niet wachten. ,,Toen ik foto's en filmpjes van de school en de omgeving zag, was ik verkocht. Voetballen en studeren in Amerika, het zou een droom zijn die uitkomt, een kans die je misschien maar één keer krijgt.”

,,Het avontuur in het buitenland, de combinatie tussen studeren en topsport en die fanatieke sportcultuur van de Amerikanen, dat lijkt me echt gaaf.” Hij wilde het al langer. Van Nijnanten had al contact met Kings Talent, het bureau dat zulke sport- en studieavonturen regelt, toen hij nog in de jeugd van NAC speelde. Het veelbelovende talent doorliep de Bredase jeugdopleiding, was zelfs even jeugdinternational, maar kwam niet tot een doorbraak.

Showcase

Toen Van Nijnanten, geboren in Amsterdam en opgegroeid in Breda, vorig jaar overstapte van NAC onder 19 naar de selectie van Baronie, hakte hij de knoop door. Na dit seizoen moet die droom maar eens uitkomen. Op een zogenaamde showcase, een testdag, speelde de behendige middenvelder zich in de kijker bij legio universiteiten. De keuze viel uiteindelijk op de school in de Sunshine State.

,,Maar toen kwam corona.” Woorden die de afgelopen maanden zo vaak hebben geklonken. Die hebben geleid tot onzekerheid op zoveel vlakken. Ook voor Van Nijnanten. Waar Nederland de boel onder controle heeft, blijft het aantal besmettingen in de Verenigde Staten stijgen. Vooral in de zuidelijke staten. ,,Lang heb ik het idee gehad: dit komt wel goed, maar als je de situatie nu ziet...”

Geen visum

In augustus zou Van Nijnanten de Atlantische Oceaan oversteken. ,,Mijn school gaat per 1 september open. Ik krijg al mooie schema's van mijn voetbaltrainer opgestuurd. Maar ik kom het land niet in, ik kan geen visum aanvragen. Hoe lang dat duurt, weet niemand. Ik vraag vaak aan mijn coach of hij al nieuws heeft. Elke dag hoop ik op een mailtje met meer duidelijkheid.”

In zijn achterhoofd werkt hij aan een plan B. Studeren in Utrecht en toch maar voetballen hier, alhoewel hij zich al bij Baronie heeft uitgeschreven. ,,In Nederland kan ik me tot 31 augustus aanmelden voor een opleiding, dus ik heb nog even de tijd. Ik wil niet in een tussenjaar belanden, dus moet realistisch blijven. Maar ik hoop van harte dat ik gewoon kan gaan. Als ik een maandje, een half jaar of een jaar later pas naar Amerika kan gaan, volg ik mijn hart en ga ik nog steeds. Het is echt mijn droom.”

Volledig scherm Nova Southeastern-universiteit © Google Maps

