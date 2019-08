Bredanaar Tiago met Cappellen tegen het Eupen van ex-NAC’er Koch: ‘Onze bekercampagne is al geslaagd’

,,Dit is de kers op de taart van onze goede voorbereiding”, reageert de voormalig aanvaller van Halsteren en Baronie. ,,We zijn al vroeg begonnen dit seizoen, we hebben er al vier bekerwedstrijden opzitten. We zijn al bijna twee maanden bezig en hebben nog geen wedstrijd verloren.” Tiago is bezig aan zijn tweede seizoen bij Cappellen, dat uitkomt op het vierde niveau in België, de tweede amateurklasse genaamd.

In België stromen de profclubs uit de Eerste Klasse in vanaf de 1/16de finales van de beker. Die ploegen zijn beschermd en krijgen een lager geklasseerde tegenstander. De loting koppelde Cappellen en Eupen aan elkaar. ,,Ik was sowieso blij dat we tegen een eersteklasser uit konden komen. Dat is geweldig, dat wil je als amateurvoetballer. Ook voor de club is het mooi, natuurlijk.”

,,Eigenlijk hadden we gehoopt op een wedstrijd tegen Antwerp. Veel jongens uit de ploeg zijn fan, hebben er in de jeugd gespeeld of zelfs in het eerste elftal. Uit tegen Antwerp was helemaal top geweest, maar Eupen is ook een eersteklasser. Vorige week hebben ze Club Brugge nog op 0-0 gehouden. Ik zag dat Menno Koch daar speelt”, gaat Tiago verder.